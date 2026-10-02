„Většina lidí se postupně stěhuje. Některé byty jsou už prázdné, další nájemníci mají prohlídky nového bydlení,“ řekl ve čtvrtek redaktorce iDNES.cz na místě správce domů s celkem šedesáti byty Vladimír Cichy.
„Sociálka lidem pomáhá nové bydlení hledat, v některých případech se ještě čeká na kauce od magistrátu. Ten se snaží, aby lidé neskončili na ulici. Někteří ale nabízené byty odmítají, takže je těžké jim pomoct,“ uvedl Cichy.
Všude po nás chtějí kauci klidně i 40 tisíc korun. To nemáme. Ještě nám nepřišly ani peníze ze sociálky. Nevíme, co máme dělat.