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Stovka nájemníků musí pryč. Majitelce dluží milion, jeden ji úmyslně vytopil

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Domy v Klíšské ulici v Ústí nad Labem, ze kterých se po ukončení nájemních smluv musí odstěhovat přes sto lidí. (září 2026) | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Přes sto lidí ve dvou domech v Klíšské ulici v Ústí nad Labem se ocitlo bez nájemní smlouvy. Jde zejména o příjemce sociálních dávek. Koncem srpna kvůli prodeji domů obdrželi oznámení, že jejich smlouvy nebudou prodlouženy a že mají své byty opustit do 30. září. Na hledání nového bydlení tak dostali jen několik týdnů. Stěžují si, že najít novou střechu nad hlavou je složité. V jednom z domů po sobě zanechali spoušť.

„Většina lidí se postupně stěhuje. Některé byty jsou už prázdné, další nájemníci mají prohlídky nového bydlení,“ řekl ve čtvrtek redaktorce iDNES.cz na místě správce domů s celkem šedesáti byty Vladimír Cichy.

„Sociálka lidem pomáhá nové bydlení hledat, v některých případech se ještě čeká na kauce od magistrátu. Ten se snaží, aby lidé neskončili na ulici. Někteří ale nabízené byty odmítají, takže je těžké jim pomoct,“ uvedl Cichy.

Všude po nás chtějí kauci klidně i 40 tisíc korun. To nemáme. Ještě nám nepřišly ani peníze ze sociálky. Nevíme, co máme dělat.

paní Jiřinakončící nájemnice

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