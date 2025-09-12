Hlavně ať je počasí. Začíná Zahrada Čech, loni ji překazil extrémní vítr

Pavel Křivohlavý
  6:07
V pátek začíná oblíbený šestidenní podzimní veletrh Zahrada Čech, který se už tradičně koná na litoměřickém výstavišti. Letošní, v pořadí už 49. ročník má podtitul Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb v erbu zdraví. Organizátoři doufají, že na rozdíl od loňska proběhne bez sebemenších komplikací. Minulý rok totiž akci fatálně narušilo mimořádně nepříznivé počasí.
Zahrada Čech.

Zahrada Čech. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

23 fotografií

Loni totiž musel být veletrh hned druhý den po zahájení zrušen. Extrémní vítr, který se výstavištěm prohnal v noci z pátku na sobotu, tehdy poničil šedesát procent venkovní plochy a ani další povětrnostní podmínky neumožnily organizátorům, aby akce pokračovala.

„Po loňských zkušenostech sledujeme výhled počasí velmi intenzivně, konkrétně několikrát denně. Zatím to vypadá příznivě, za což jsme vděčni, protože si nedokážeme představit, že by se opakovala situace z loňského roku,“ říká Michaela Mokrá, ředitelka společnosti MKZ Litoměřice, jež výstavu pořádá.

Inspirace pro každého zahrádkáře. Výstava Zahrada Čech se opět otevře veřejnosti

Loňské zrušení veletrhu zasáhlo i vystavovatele. Podle počtu přihlášených prodejců se však návštěvníci nemusí obávat, že by je to letos odradilo. Na Zahradě Čech se i letos mohou těšit zhruba na 450 výstavních stánků a míst.

„Musím přiznat, že jsme se úbytku prodejců opravdu báli, protože jsme nedokázali odhadnout, jaký to bude mít vliv na letošní ročník. Ale musím říci, že se nám dokonce přihlásila i řada nových vystavovatelů a prodejců,“ líčí Mokrá.

Zahrada Čech.
Veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích byl zrušen kvůli silnému větru a nepříznivé předpovědi počasí. Pěstitelé a prodejci na místě našli roztrhané stánky, zničené zboží. (14. září 2024)
Veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích byl po dni konání zrušen kvůli silnému větru a nepříznivé předpovědi počasí. Pěstitelé a prodejci na místě našli roztrhané stánky, zničené zboží. (14. září 2024)
Veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích byl zrušen kvůli silnému větru a nepříznivé předpovědi počasí. (14. září 2024)
23 fotografií

Dobrou zprávou pro návštěvníky také je, že vzdor loňské katastrofě se letos ceny vstupného nezvýšily a zůstávají stejné jako v minulém roce. Dospělí tak za vstup zaplatí 190 korun, senioři 150 a rodinné vstupné vyjde na 500 korun.

Škody za loňské zrušení veletrhu se vyšplhaly zhruba na 20 milionů korun, návštěvníci to však vůbec nepocítí. Vzhledem k tomu, že nám velmi významně pomohlo město jako náš zřizovatel, tak tato ztráta vůbec nemá vliv na současný chod výstaviště,“ podotýká Mokrá.

Návštěvníci se tak mohou těšit na tradiční zahrádkářské potřeby, regionální speciality i novinky, jako například protimrazové svíce pro vinaře, včelí produkty od Českého svazu včelařů, stylový italský gobelínový textil, domácí solné jeskyně či nejnovější modely tepelných čerpadel a řešení z oblasti fotovoltaiky.

Floristická soutěž jako novinka

„Máme také jednu velkou novinku. Chtěli jsme ji udělat už loni, ale kvůli nepřízni počasí se to nepodařilo. Letos tedy poprvé na Zahradu Čech zavádíme floristickou soutěž pro laickou veřejnost. Proběhne v rámci programu nedělního dne. Ostatní věci zůstávají nezměněny. Opět tak budou připraveny třeba workshopy pro návštěvníky,“ zve Mokrá.

I letos mohou lidé zaparkovat buď přímo u areálu, nebo pod nedalekým Tyršovým mostem a na Střeleckém ostrově. Zajištěna bude i autobusová kyvadlová doprava zdarma, a to tam i zpět z místního autobusového nádraží a z horního vlakového nádraží. Návštěvnická struktura veletrhu je podle Mokré už řadu let víceméně neměnná, v poslední době se však začíná projevovat zajímavý trend.

„Náš průměrný návštěvník je 35 plus. Máme ale nepatrnou tendenci v omlazování, což nám ukazuje zvyšující se prodej rodinných vstupenek,“ podotýká ředitelka.

Každý rok na podzimní výstavu zamíří desítky tisíc lidí, pořadatelé doufají, že letos tomu bude podobně. Slavnostní zahájení veletrhu proběhne dnes od 10.30 hodin, výstaviště pak bude otevřeno až do příští středy denně od 9 do 17 hodin.

Letošní jarní veletrh Tržnice Zahrady Čech oživily závody hlemýžďů:

10. dubna 2025
