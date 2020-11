Zachránila cenná díla starého Mostu, muzeum teď historičce věnuje výstavu

Heide Mannlová Raková (1941–2000) Do Mostu se přestěhovala s rodiči v roce 1944 z německé Chotěbuze. Zřejmě kvůli jejímu otci, který pracoval v hornickém průmyslu, nebyl po válce rodině dovolen odchod zpět do Německa.

Od 60. let se neúnavně věnovala záchraně kulturního dědictví starého Mostu. Sama vzpomínala, jak to pro ni bylo velmi náročné a hektické, jak s kolegy narážela na spoustu problémů od nedostatku finančních prostředků až po neochotu nadřízených úřadů.

Jejím osudem byl i děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, po jehož přesunu zaznamenávala kamenické značky, jež se postupně nacházely pod druhotnými nátěry. Objevila tak stavitele i další umělce, kteří se podíleli na výzdobě chrámu.