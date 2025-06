Horníci prorazili dutinu a domy padaly. Mostecká katastrofa zajímala celý svět

Před 130 lety postihla město Most katastrofa, která do té doby neměla ve světě obdoby. V noci z 19. na 20. července 1895 byla při hlubinné těžbě uhlí proražena obrovská dutina se směsí písku a vody,...

Odborníci v sobotu odstřelili železobetonový tovární komín ve čtvrti Neštěmice v Ústí nad Labem. Byl ve špatném technickém stavu. Do komína udělali 154 vrtů, do nichž nabili 13 kilogramů plastické...

Žádná překlenovací sezona ani doba hájení. Nový trenérský štáb v hokejovém Litvínově s časem na rozkoukání počítat nemůže, Vervu má v extralize vytáhnout výš. Sezona by neměla končit jako letos už v...

Kdybys nebyl chytrákem, nestal by ses medvědem! Parafráze hlášky z filmového Mrazíka sedí na hokejového brankáře Šimona Zajíčka. Zapracoval totiž na hlavě – a dostal se do pohádky. Litvínovská hvězda...

V Chomutově v kovošrotu se vážně zranil svářeč při likvidaci tlakové láhve. Vrtulník muže transportoval do popáleninového centra v pražské nemocnici na Vinohradech. Okolnosti události vyšetřují...

Přes tři desítky let pomáhalo těžit uhlí. Po vyřazení z provozu se stalo oblíbenou turistickou atrakcí. Dnes ale přestalo existovat. Pyrotechnici v Březně na Chomutovsku pomocí trhaviny odstřelili...

Jásira trápila samota, fanoušci ho milovali. V Česku si poradil i s ramadánem

Být to hattrick, byla by to dokonalá rozlučka. Ale i po dvou gólech Pardubicím v posledním ligovém zápase za fotbalové Teplice útočník Mohamed Jásir odcházel jako král. „Bude mi chybět všechno,...