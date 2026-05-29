S Fillou Středohoří, s Kopeckým doly. Fotograf Sudek putoval s umělci po severu

Přátelství jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Josefa Sudka s dalšími umělci přibližuje nová výstava Severočeské galerie výtvarného umění (SGVU) v Litoměřicích. Nabízí pohledy na krajinu severních Čech zachycenou jak fotoaparátem, tak štětcem.

„Výstava nazvaná ,Josef Sudek a přátelé. Putování na sever’ představuje jedinečné svědectví o setkávání různých uměleckých a tvůrčích pohledů na krajinu severních Čech. Prostřednictvím fotografií Josefa Sudka i děl jeho přátel přibližuje nejen proměnu této krajiny ve 2. polovině 20. století, ale také osobní vazby a tvůrčí dialog mezi významnými osobnostmi českého umění,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.

Emil Filla s manželkou a boxerkou Evičkou kreslí v plenéru Českého středohoří na fotografii Josefa Sudka.
Zátiší s rybou, obraz Emila Filly.
Obraz Emila Filly s názvem Říp od Vražkova.
Výstava „Josef Sudek a přátelé. Putování na sever“ v Severočeské galerii výtvarného umění (SGVU) v Litoměřicích.
Nejvýznamnější z těchto umělců byl malíř Emil Filla (1882–1953), se kterým Sudek podnikal cesty do Českého středohoří, kde našel inspiraci pro řadu svých výjimečných záběrů. Další výraznou osobností byl grafik Václav Sivko (1923–1974). Sudek s ním navštěvoval Máchův kraj.

„Třetím z umělců, s nimiž se na severu Čech přátelil, byl malíř Bohdan Kopecký (1928–2010), který v první polovině 50. let jako politicky nespolehlivý skončil v dolech v dnes zaniklé obci Záluží u Mostu. V krajině poznamenané povrchovou těžbou Kopecký Sudka vyzval k fotografickému ztvárnění nejen zanikajícího Mostu, ale i zdejší dokonstruované krajiny povrchových dolů,“ doplňuje produkční galerie Barbora Klipcová.

Výstava se koná v roce, v němž si připomínáme 130 let od Sudkova narození. Expozice bude přístupná až do letošního 28. června.

