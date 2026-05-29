„Výstava nazvaná ,Josef Sudek a přátelé. Putování na sever’ představuje jedinečné svědectví o setkávání různých uměleckých a tvůrčích pohledů na krajinu severních Čech. Prostřednictvím fotografií Josefa Sudka i děl jeho přátel přibližuje nejen proměnu této krajiny ve 2. polovině 20. století, ale také osobní vazby a tvůrčí dialog mezi významnými osobnostmi českého umění,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.
Nejvýznamnější z těchto umělců byl malíř Emil Filla (1882–1953), se kterým Sudek podnikal cesty do Českého středohoří, kde našel inspiraci pro řadu svých výjimečných záběrů. Další výraznou osobností byl grafik Václav Sivko (1923–1974). Sudek s ním navštěvoval Máchův kraj.
„Třetím z umělců, s nimiž se na severu Čech přátelil, byl malíř Bohdan Kopecký (1928–2010), který v první polovině 50. let jako politicky nespolehlivý skončil v dolech v dnes zaniklé obci Záluží u Mostu. V krajině poznamenané povrchovou těžbou Kopecký Sudka vyzval k fotografickému ztvárnění nejen zanikajícího Mostu, ale i zdejší dokonstruované krajiny povrchových dolů,“ doplňuje produkční galerie Barbora Klipcová.
Výstava se koná v roce, v němž si připomínáme 130 let od Sudkova narození. Expozice bude přístupná až do letošního 28. června.