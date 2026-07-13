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Kvůli uhlí se linky stěhovaly za lidmi. Výstava mapuje historii MHD na Mostecku

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  11:23
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku.

Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. | foto: Oblastní muzeum a galerie v Mostě,

Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku....
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku....
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku....
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku....
13 fotografií
Stovky exponátů, fotografie nebo upomínkové jízdenky jsou součástí právě pořádané výstavy v mosteckém muzeu, která mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku.

„Návštěvníci se mohou těšit na ucelený pohled do historie, která se začala psát v roce 1901. K vidění je bohatá kolekce historických fotografií, dobových dokumentů a stovky originálních předmětů, které doprovázely každodenní provoz dopravy na Mostecku. Jde třeba o drobné historické jízdenky, autentické sedačky, dveře a cedule z původních tramvajových vozů a historických uniforem až po velkoformátové panely s fotografiemi a plány, které mapují rozvoj tratí v průběhu jednoho a čtvrt století,“ uvedla Hana Syrová z oddělení komunikace Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, který výstavu spolupořádá s Oblastním muzeem a galerií v Mostě.

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Mezi největší lákadla podle Syrové patří vzácné předměty ze soukromých sbírek, které běžně nejsou veřejnosti přístupné. „Návštěvníci uvidí například originální historické cedule, které vozily tramvaje, nebo doposud nepublikované záběry starého Mostu a Litvínova. Skvělým zážitkem pro rodiny s dětmi budou i upomínkové jízdenky, které si zájemci budou moci sami označit v originálním děrovacím strojku přímo na výstavě,“ popsala Syrová.

Většinu exponátů na výstavu zapůjčil Petr Kříž, který je uznávaným regionálním historikem, badatelem a autorem úspěšné publikace 120 let MHD na Mostecku, kterou vydal loni.

„Dopravní historii se věnuje dlouhá léta a jeho soukromá sbírka patří k nejucelenějším v republice. Na výstavu zapůjčil drtivou většinu exponátů, historických fotografií, průkazek a plánů. Bez jeho celoživotní badatelské práce by výstava v takto unikátním rozsahu nemohla vzniknout,“ zmínila Syrová s tím, že další cenné materiály, dokumenty, kroniky či jízdní doklady pocházejí z archivů Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Specifikum Mostecka

Historie městské hromadné dopravy na Mostecku se datuje od roku 1901, kdy byl zahájen provoz elektrických tramvají. Na rozdíl od jiných měst má však Mostecko jedno velké specifikum – doprava zde musela reagovat na masivní povrchovou těžbu uhlí a kompletní likvidaci starého Mostu.

Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku.
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Na vernisáž dorazily desítky lidí.
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Na vernisáž dorazily desítky lidí.
Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Na vernisáž dorazily desítky lidí.
13 fotografií

„Tramvajové i autobusové linky se tak v průběhu let doslova stěhovaly za lidmi. Největší zajímavostí na výstavě je právě toto unikátní propojení technické historie s osudem krajiny a měst Mostu a Litvínova, což ukážou dobové mapy a plány tras,“ poznamenala Syrová.

Velmi důležité bylo také propojení místních průmyslových podniků s obytnými čtvrtěmi. To zajišťovala hustá síť autobusových linek. „Za zmínku tak stojí, jak logisticky náročné bylo přepravovat desítky tisíc zaměstnanců do chemických závodů třeba v Záluží a dolů v dobách největšího průmyslového rozmachu. Expozice ukáže proměnu od prvních elektrických vozů až po éru legendárních autobusů a moderní bezbariérové tramvaje,“ uvedla Syrová.

Výstavu nazvanou 125 let MHD na Mostecku si mohou návštěvníci projít až do 31. srpna.

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