Mnozí zaměstnanci letos dostanou přidáno, a nejen k základnímu platu

Malé firmy to mají těžší Mzdy svým zaměstnancům navyšují i malí a střední podnikatelé, aby si je udrželi. Jsou ale mnohdy ve složitější situaci než velké společnosti. Podle prvního místopředsedy Hospodářské komory Ústeckého kraje Františka Jochmana je problém to, že i když ekonomika roste, drobní podnikatelé musejí držet stávající ceny, a proto se jim zvyšují náklady, avšak zisky už moc ne. „I oni musejí platy navyšovat, aby jim zaměstnanci neodcházeli do nově budovaných fabrik. Navyšování mezd u nich ale často jde na úkor investování a rozvoje jejich podnikání. Tím se jejich konkurenceschopnost může snižovat. Narazili jsme dokonce na to, že někteří své podnikání ukončí a sami jdou právě do některé fabriky,“ říká Jochman. Že je situace u malých firem složitější, potvrzuje třeba i Klára Bucková, majitelka teplické cukrářské dílny Corpus Delicious, která má dva zaměstnance. „Abych si je udržela a byli spokojení, musela jsem jim přidat. Platy jsem zvedla o 20 procent formou odměn. Daří se nám, ale nemáme o moc vyšší zisky než v minulosti, stejně jsem jim ale přidat musela,“ říká Bucková.