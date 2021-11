V horském údolí nestihli opravit most, provizoria se místní kvůli zimě bojí

„Pokud bude bohatá sněhová nadílka, tak dopravní komplikace tam budou velké. Hrozí, že v místě řidiči uváznou a nebudou moci dopředu ani zpět. Pro nákladní vozy a kamiony je sice určena objížďka a vůbec by tam neměly projíždět, ale dostávám zprávy i fotografie, že tomu tak není. Pokud tam vjede kamion v zimě, může to tam zablokovat,“ upozornil starosta obce Výsluní Ladislav Kareš.

Do problematického úseku nesmí vozidla nad 7,5 tuny, výjimku mají autobusy a vozy integrovaného záchranného systému. Provoz je zachován obousměrný, na samotný most se ale dvě vozila současně nevejdou, musí si dát přednost.

Oprava betonového mostu za 15,2 milionu korun začala letos v polovině června. Průjezd byl zcela uzavřen, podle původního plánu měla rekonstrukce skončit do 25. října. Firma ji ale nestihla.

„Důvodem nedokončení stavby v termínu jsou odlišnosti struktury podloží, na které se váže založení mostu, oproti výsledkům geologického průzkumu. Po provedení výkopů a obnažení nosné konstrukce stávajícího mostu bylo zjištěno, že část klenby je ve velmi špatném stavu,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková s tím, že uplatnění případných sankcí bude s firmou řešeno podle smlouvy.

Práce opět začnou, až to dovolí počasí. Hotovo má být do června 2022. Pro obyvatele to ale bude znamenat opět uzavření silnice a nutnost cestovat po objízdné trase.