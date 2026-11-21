Dva vaši straničtí předchůdci ve funkci primátora v minulém volebním období skončili kvůli různým kauzám, a místní buňka ANO dokonce zanikla. Jak toto „dědictví“ vnímáte?
Bylo to nešťastné a nikdy se to už nesmí opakovat. A to nejen u hnutí ANO, ale u jakéhokoliv klubu a strany v Chomutově.
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Vaše kariéra je spjatá s Hradní stráží, v politice jste však nováček. Nebojíte se, že vám budou chybět politické zkušenosti a schopnost politicky vyjednávat?
Je pravda, že jsem v komunální politice nováčkem, ale za více než dvacet let služby jsem získal zkušenosti s vedením lidí, rozhodováním, odpovědností i vyjednáváním. Poslední týdny intenzivních koaličních jednání pro mě navíc byly velkou zkušeností. Uvědomuji si, že se mám stále co učit, ale věřím, že zkušenosti z mé profesní kariéry mohu dobře využít i při vedení města.
Povolební vyjednávání trvala pět týdnů a koaliční smlouvu jste podepsali 17. listopadu, den před ustavujícím zastupitelstvem. Proč se jednání tak vlekla, na čem to celou dobu vázlo?
Do povolebních vyjednávání se výrazně promítla celostátní politika. Hnutí Pro Chomutov a Nový Sever odmítla spolupráci s hnutím ANO právě z tohoto důvodu, přestože jsme měli řadu společných programových bodů. Jednání proto byla velmi složitá a naším hlavním cílem bylo najít potřebnou většinu pro stabilní vedení města. To se nakonec podařilo několik dní před ustavujícím zasedáním zastupitelstva.
Koalice má těsnou většinu 18 hlasů v 35členném zastupitelstvu, a to jen díky odchodu jednoho zastupitele z Nového Severu (Milan Štefanov bude působit jako nezařazený zastupitel, pozn. red.). Považujete takto těsnou většinu za dostatečně silnou pro vládnutí městu na celé čtyři roky?
Osmnáctičlenná koalice představuje těsnou většinu, to si plně uvědomujeme. Vzhledem k tomu, že se hnutí Nový Sever a Pro Chomutov jednoznačně vymezila proti spolupráci s hnutím ANO, byly možnosti sestavení koalice značně omezené. V dané situaci tak šlo o jediné reálné řešení. Věřím, že společným úsilím a vzájemným respektem dokážeme zajistit stabilní vedení města.
Jak už jsem zmínila výše, koalice vznikla díky přeběhlíkovi, který je nyní nezařazený. Bude vždy hlasovat s vámi?
Slovo „přeběhlík“ je vůči němu nedůstojné. Pan Štefanov se mohl přiklonit k jedné nebo druhé straně, přiklonil se k nám a já za něj nechci říkat z jakých důvodů. Máme vše pečlivě projednáno a počítáme s ním ve všech hlasováních.
ANO, Lepší Chomutov, STAN s podporou ODS a Máme rádi Chomutov – dohromady čtyři různé subjekty. Vyjednávání s tolika partnery bývá hlavně o kompromisech. Z čeho jste museli slevit oproti svým původním představám?
Z programových priorit jsme ustupovat nemuseli. Naopak mě až překvapilo, jak silnou programovou shodu se podařilo najít mezi tolika koaličními subjekty. Samozřejmě jsme museli přistoupit na určité kompromisy v personálním obsazení vedení města. Hnutí ANO tak bude mít oproti minulým volebním obdobím menší zastoupení, což je přirozeným výsledkem koaličního vyjednávání.
Jaké jsou koaliční priority pro následující čtyři roky?
Našimi hlavními prioritami jsou bezpečnost občanů, kdy chceme navýšit počet strážníků, řešení dlouhodobého nedostatku parkovacích míst a výrazné zlepšení údržby sídlišť a veřejného prostoru. Chceme také najít ekonomicky odpovědné a dlouhodobě udržitelné řešení budoucnosti městských lázní. Neméně důležitá je pro nás otevřená komunikace s občany a obnovení jejich důvěry ve vedení města.
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