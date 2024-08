Kondice Zátopka je pryč, ale bídný nejsem, říká Neužil. Na Vyšehrad netrénoval

Jak jste se k Vyšehradu 2 dostal?

My se s kluky známe z jedné čtvrti u nás, chodíme do jedné hospody. A tam se upeklo, že mě Kuba Štáfek (herec, režisér a producent filmu) a ostatní hoši z produkce oslovili, jestli bych s nimi nešel do smrkovského týmu a posílil je jako fotbalista. Byť nejsem extra dobrej, ale zároveň u toho až tak blbě nevypadám. Což se hodí, protože než přijde Lavi, hlavní postava, docela dost prohráváme.

O nějaké sportovní roli už ani nesním, jelikož mi letos bude v říjnu pětačtyřicet. Moc mě jich už nepotká. Možná funkcionář nebo trenér.