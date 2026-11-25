Po oznámení vloupání začali policisté zajišťovat stopy v okolí a prohlížet záznamy z kamer. Na nich si všimli muže s bundou i kapsami přeplněnými předměty, kterému z jedné kapsy něco vypadlo. Policisté prověřili místo, kde muž předmět ztratil a v trávě objevili platíčko s náušnicemi.
Souběžně vyšlo najevo, že tentýž den má na policejní oddělení dorazit k výslechu recidivista podezřelý z krádeže trezoru v jednom z teplických barů z předchozího týdne.
„Policisté si všimli, že muž, kterému upadly šperky, je nápadně podobný právě tomu, který byl pozván na výslech,“ uvedla tisková mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.
Když se muž k výslechu dostavil, policisté ho konfrontovali se zjištěnými stopami. „Pod tíhou důkazů se nakonec doznal k oběma krádežím a řekl policistům, kde ukryl část šperků. Některé našli policisté v místě jeho bydliště, jiné pak ukryté v obalu od sušenky nad zídkou v travnatém porostu,“ popsala Gazdošová.
Policisté muži sdělili obvinění z krádeže a poškození cizí věci. Zároveň podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, o němž rozhodne soud.