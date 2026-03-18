Muž v Lounech vyhrožoval úřednici politím kyselinou, zadržela ho policie

Informaci policie dostala prostřednictvím poplachového tlačítka.
„Policisté dorazili na místo během několika málo minut a následně zadrželi 44letého muže, který měl podle našich informací vyhrožovat jedné z úřednic politím kyselinou. Muž byl omezen na osobní svobodě a umístěn do policejní cely. V současné době s ním probíhají procesní úkony,“ napsala policie na síti X.
„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu,“ dodali policisté.