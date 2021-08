Ve výcvikovém centru charity poradí, jak správně pečovat o nemohoucí blízké

V současnosti totiž neexistuje ucelená komplexní podpora neformálních pečujících. Rodinní příslušníci, kteří chtějí doma pečovat o své příbuzné, tak většinou ani nemají možnost získat znalosti o tom, jak se o nemohoucího správně postarat.

„Lidé chtějí být ve svém domácím prostředí co nejdéle a jejich nejbližší často nevědí, jak se o ně starat,“ vysvětluje důvody otevření centra vedoucí pečovatelské služby Alena Mohauptová. „K některým dochází pečovatelka nebo zdravotní sestra, rodiny ale potřebují poradit, co mají dělat v době, kdy u nich odborná péče není,“ dodává.

V prostorách pečovatelské služby je jedna místnost vybavena vším, co by mohli lidé při domácí péči potřebovat. Jde o polohovací postele, chodítka, invalidní vozíky nebo sedátka do koupelny. „Chceme lidem ukázat, jak péči zjednodušit. Také jim poradíme, jak postupovat při získání příspěvku pro pečující osoby,“ přibližuje Mohauptová.

Různé kompenzační pomůcky si tady mohou lidé i půjčit. Výcvikové centrum je otevřeno každý den, zájemci mohou kdykoliv zavolat nebo přijít osobně. „Vždycky je někdo připraven jim pomoct,“ říká vedoucí pečovatelské služby.

I když je centrum otevřené jen krátce, zájem je velký. „Lidé stále volají a chtějí se přijít podívat. Ten zájem nás velmi těší,“ doplňuje Mohauptová.

Služby výcvikového střediska jsou zdarma a přijít se poradit nebo si péči vyzkoušet pod dohledem odborníků mohou lidé nejen z Litoměřic a blízkého okolí, ale v podstatě odkudkoli.