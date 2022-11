Vedení Ústí se pohlídá samo. Pošlapali politickou kulturu, zní z opozice

Krajské město řídí hnutí ANO, partnerem mu jsou SPD s Trikolorou, a pak „přeběhlíci“ - Věra Nechybová, která proto byla vyloučena z opozičního Ústeckého fóra občanů, a Pavel Tošovský, který pod tlakem raději z ODS odešel.

A hned na prvním říjnovém zastupitelstvu vedení města začalo úřadovat - prosadilo pětičlenné výbory kontrolní a finanční, které ovládlo.

Primátor Petr Nedvědický řekl, že vyzval kolegy z opozice, aby nominovali své zástupce do obou výborů, ovšem předsednictví v tom finančním odmítl navržený opoziční zastupitel Martin Balej (ODS).

„Mám z toho ne úplně dobrý pocit. Aby se misky vah vyvážily, tak by měly být výbory v rukou opozice. To, co se tady odehrává, je někde jinde. Myslel jsem si, že se budeme snažit táhnout za stejný provaz,“ uvedl Balej.

Předsednictví kontrolního výboru pro nízký počet členů odmítli Jiří Madar (UFO) a Lukáš Blažej (PRO! Ústí). Pak neprošel návrh opoziční zastupitelky Karoliny Žákovské (PRO! Ústí), aby výbory měly devět členů a kvůli šetření se odměny mezi všechny rozdělily. Neprošel ani návrh opoziční zastupitelky Yvety Tomkové (Vaše Ústí) zvýšit počet členů na sedm, aby v nich mohli být zástupci všech opozičních stran.

„Je to poprvé v porevoluční historii, že kontrolní a finanční výbor bude bez předsedů z opozice. Je něco jako politická kultura. Vy jste ji totálně pošlapali! Jako senátor budu usilovat o uzákonění toho, aby předsedové výborů byli z řad opozice,“ řekl opoziční zastupitel (PRO! Ústí) a senátor Martin Krsek.

Blažej: Tohle jsou vyhozené peníze

Zastupitelé zvolili předsedou kontrolního výboru Josefa Holuba z hnutí ANO. Členy se stali Jarmila Veselá z SPD, Jan Chmelík (Vaše Ústí), Eliška Pinkasová (ANO) a Marie Jakubcová (UFO). Podle lídra UFO Madara však hnutí Jakubcovou nenavrhlo.

Předsedu finančního výboru bude vykonávat Petr Krause z Trikolory, doplní ho Soňa Vlaháčová z ANO, Lucie Gerychová z UFO, Jaroslav Novák z ANO a nezávislý kandidát Pavel Dufek, který byl také, podobně jako Nechybová, vyloučen z UFO, protože na magistrátu vzal placenou práci.

„Kontrolní výbor by měl kontrolovat činnost nejen vedení města, ale i úřadu. Situace, kdy výbor vede koalice a koalice v něm má většinu, jsou naprosto vyhozené peníze,“ uvedl Lukáš Blažej z PRO! Ústí.

Současně vedení města už také změnilo jednací řád zastupitelstva, nyní se mohou ke každému bodu vyjádřit jen dvakrát po třech minutách. To platí i pro veřejnost.