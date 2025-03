Ve věznici Všehrdy hořelo. Evakuovat museli 20 vězňů, čtyři se nadýchali kouře

„K požáru malého rozsahu došlo na cele uzavřeného oddělení. Odsouzeného, který zapálil matraci a lůžkoviny, naši příslušníci evakuovali. Spolu s ním i několik dalších osob,“ uvedla mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.

Zaměstnanci věznice nejprve začali požár likvidovat sami. „Zároveň o události vyrozuměli složky integrovaného záchranného systému,“ podotkla Prunerová.

„Hlášení o požáru jsme dostali krátce po 19:00. Na místo vyjela jednotka z Chomutova, hasiči Správy železnic a dobrovolní hasiči z Droužkovic,“ řekla mluvčí krajských hasičů Sabina Moravcová.

Hasiči prostor odvětrali pomocí ventilátorů. Zásah ukončili před 20:00.

Odsouzení se následně vrátili do cel. „Někteří byli z preventivních důvodů převezeni do nemocnic v Chomutově a v Mostě. Po vyšetření se vrátili zpět do věznice,“ dodala Prunerová s tím, že při události nebyl nikdo zraněn.