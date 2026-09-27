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Spolek po 40 letech vypátral autora sochy u věznice, setkání u ní mu zakázali

Miroslava Strnadová
  8:17

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Autorem plastiky před věznicí Všehrdy je výtvarník František Pavlů. Jeho název je Země. Před káznicí je už 40 let, jméno autora však spolek vypátral až letos. (září 2026) | foto: Miloš Štáfek

Čtyřicet let se nachází před věznicí Všehrdy na Chomutovsku fontána s plastikou ve tvaru koule s hlubokými rýhami. Její název však nebyl dosud znám, většina lidí neznala ani jejího autora, ani její význam. Do pátrání po autorství se proto pustil místní Sousedský spolek Všehrdský.

Výsledkem pátrání bylo zjištění, že jde o dílo nazvané Země výtvarníka Františka Pavlů (1932–2008) z let 1984 až 1985. Pavlů patřil v významným osobnostem české geometrické abstrakce, byl členem Klubu konkretistů.

Před několika dny spolek uspořádal u plastiky happening, kterého se účastnila autorova dcera Zuzana Pavlů a kamenosochař Ondřej Nosek, spoluautor díla. Ten přítomným vysvětlil, že socha původně nebyla autory záměrně pojmenována, aby ji tehdejší komunistický aparát nezakázal.

Autorem plastiky před věznicí Všehrdy je výtvarník František Pavlů. Jeho název je Země. Před káznicí je už 40 let, jméno autora však spolek vypátral až letos. (září 2026)

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Plastika totiž znázorňuje rozdrásanou Zemi balancující na pokraji pádu a vyjadřuje naději na záchranu – poselství, které podle spolku neztratilo na aktuálnosti ani po více než čtyřech dekádách.

Cesta k uspořádání akce však nebyla přímočará a vyvolala nečekaný úřední spor. Obecní úřad a vedení věznice s pořádáním setkání nesouhlasily s tvrzením, že prostor není veřejným prostranstvím, ale pozemkem věznice, který je monitorován z bezpečnostních důvodů.

Obec konání původně zakázala. Spolek se proto obrátil na ústecký krajský soud se žalobou, které soud vyhověl. Shromáždění se tak mohlo uskutečnit.

„Nikdy by mě nenapadlo, že obecní samospráva a český bezpečnostní sbor budou 37 let po sametové revoluci bránit veřejnosti svobodně se sejít u fontány a povídat si o uměleckém díle,“ řekl šéf spolku David Palán, který kandiduje do místního zastupitelstva.

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