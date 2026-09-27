Výsledkem pátrání bylo zjištění, že jde o dílo nazvané Země výtvarníka Františka Pavlů (1932–2008) z let 1984 až 1985. Pavlů patřil v významným osobnostem české geometrické abstrakce, byl členem Klubu konkretistů.
Před několika dny spolek uspořádal u plastiky happening, kterého se účastnila autorova dcera Zuzana Pavlů a kamenosochař Ondřej Nosek, spoluautor díla. Ten přítomným vysvětlil, že socha původně nebyla autory záměrně pojmenována, aby ji tehdejší komunistický aparát nezakázal.
Plastika totiž znázorňuje rozdrásanou Zemi balancující na pokraji pádu a vyjadřuje naději na záchranu – poselství, které podle spolku neztratilo na aktuálnosti ani po více než čtyřech dekádách.
Cesta k uspořádání akce však nebyla přímočará a vyvolala nečekaný úřední spor. Obecní úřad a vedení věznice s pořádáním setkání nesouhlasily s tvrzením, že prostor není veřejným prostranstvím, ale pozemkem věznice, který je monitorován z bezpečnostních důvodů.
Obec konání původně zakázala. Spolek se proto obrátil na ústecký krajský soud se žalobou, které soud vyhověl. Shromáždění se tak mohlo uskutečnit.
„Nikdy by mě nenapadlo, že obecní samospráva a český bezpečnostní sbor budou 37 let po sametové revoluci bránit veřejnosti svobodně se sejít u fontány a povídat si o uměleckém díle,“ řekl šéf spolku David Palán, který kandiduje do místního zastupitelstva.