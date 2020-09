Aktivisté zůstávají na vrcholku obsazeného rypadla, policie sílu nepoužije

„Noc na vrcholku rypadla přečkali protestující celkem v pohodě, protože počasí bylo příznivé, nepršelo a večer se utišil i vítr,“ sdělil ráno tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

„Pokračují v protestu a dnes se zaměří zejména na sociální sítě a komunikaci. Chtějí přinášet informace přímo z vrcholku rypadla,“ dodal Hrábek.

Už ve středu policie aktivisty vyzvala, aby rypadlo opustili. „Oni avšak neuposlechli a rozhodli se, že setrvají. My jsme také na místě a situaci monitorujeme a vyhodnocujeme,“ řekla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Kromě sledování situace na místě policie aktivní zásah neplánuje. „Násilím je sundávat nebudeme, musíme zohlednit, jak je to vysoko a vzít v potaz velké bezpečnostní riziko,“ vysvětlila Světláková.

„Na rypadle mohou být minimálně ještě den, ale jsou připraveni tam zůstat ještě déle. Limitující je zejména zásoba vody. Bez toho, aby se jim doplňovaly zásoby, nelze vést protest do nekonečna. V tuto chvíli jejich sestoupení však ještě není na pořadu dne,“ popsal výhled aktivistů Lukáš Hrábek.

Podle policie se aktivisté dopustili porušení zákona. „Je to přestupkové jednání. Jednak porušili horní zákon, kdy neoprávněně vnikli do důlního území, a za druhé neuposlechli policejní výzvy,“ upřesnila policejní mluvčí.

2. září 2020

Na rypadle protestuje celkem osm aktivistů. Jednou z nich je Jana Pravdová, která svou účast vysvětlila takto:

„Když jsem byla malá, mohla jsem se do místních uhelných velkolomů dívat přímo z našeho paneláku. Nyní sedím na kovové konstrukci na rypadle přímo v dole Vršany a snažím se upozornit na to, že musíme rychle skoncovat s těžbou a spalováním uhlí, abychom mohli zastavit oteplování planety ideálně pod hranicí 1,5 stupně Celsia“.

„Kousek ode mne vlaje obří transparent s nápisem Konec doby uhelné. Je tu se mnou tým skvělých lidí a navíc tu tak trochu se mnou je každý z více než 50 tisíc lidí, kteří podepsal naši petici Spolu pro klima. Ta mimo jiné právě požaduje konec těžby a spalování uhlí,“ dodala.

Podle aktivistů totiž chybí plán na uzavírání uhelných elektráren. „Doba uhelná končí, ale zatím jen živelně a chaoticky. Je potřeba vytvořit jasný plán na zavírání elektráren a dolů a zároveň na podpořit uhelné regiony a lidi, kteří pracují v uhelném průmyslu,“ sdělil Jiří Jeřábek, koordinátor protiuhelné kampaně Greenpeace.

„Navrhujeme, aby ty nejstarší a nejméně efektivní uhelné elektrárny byly uzavřeny co nejdříve a zbytek nejpozději v roce 2030. K dispozici je velké množství evropských peněz, které Česká republika může využít pro smysluplnou transformaci uhelných regionů směrem k moderní ekonomice,“ doplnil.

29. října 2019

Protest na rypadle předchází Akčním dnům protiuhelného hnutí Limity jsme my, které začínají ve čtvrtek. Už od pondělí se nedaleko hnědouhelném dolu Vršany v místní části Okořín obce Strupčice koná Klimekemp, který organizuje právě hnutí Limity jsme my.

Právě proti jeho konání se ve středu ohradil starosta obce: „Strupčice jsou velmi klidná obec s bohatým komunitním životem. V současné době se připravujeme na oslavy 100. výročí naší školy, které se budou konat během víkendu. Přítomnost aktivistů v obci, kteří porušují zákon, mně jako starostu nijak netěší. Žádný souhlas s umístěním klimakempu v naší obci jsem nikdy nevydal,“ napsal v prohlášení starosta obce Strupčice Luděk Pěnkava.

„Vlastníka pozemku aktivisté uvedli v omyl, když žádali o pronájem jeho louky na poklidnou besedu o ekologii. V současné době, když zjistil, že se jedná o zázemí pro akce narušující klid a pokoj v obci a v jejím těsném sousedství, je připraven smlouvu vypovědět a ani on, ani vedení obce aktivisty ve Strupčicích a Okoříně nechceme,“ doplnil Pěnkava.

O prohlášení starosty se organizátoři klimakempu doslechli nepřímo. „Dozvěděli jsme se to včera z médií a dnes jsme měli s panem starostou i s majitelem pozemku osobní schůzku a řešíme to,“ řekla dopoledne Kateřina Holá z hnutí Limity jsme my.

„Vypadá to, že došlo k nějakému nedorozumění. Prý se k nim dostala zpráva, že by hrozilo rušení nočního klidu. To však určitě nehrozí, což můžeme dokázat i z referencí z předchozích ročníků. Naopak jsme vždy místním pomáhali s tím, co zrovna potřebovali. Právě v tuto chvíli zde v Okoříně uklízíme černou skládku, na jejímž úklidu jsme se už dříve domluvili,“ doplnila.