Rok je málo. Vrchní soud zpřísnil trest chlapci, který chtěl vraždit spolužáky

Miroslava Strnadová
  14:05
Vrchní soud v Praze zpřísnil trest mladíkovi, jenž se chystal vraždit na své základní škole v Děčíně. Jak zjistil portál iDNES.cz, poslal ho do vězení na 2,5 roku. Krajský soud mu původně uložil jeden rok. Tento trest ale podle odvolací instance nebyl odpovídající. Nadále platí, že po opuštění vězení musí nastoupit do psychiatrického léčení.
Fotogalerie1

Mladík, jenž se podle obžaloby chystal vraždit na Základní škole Březiny v Děčíně, na chodbě ústeckého krajského soudu. Kvůli jeho věku není možné ukázat jeho tvář. (30. září 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Školák letos v únoru plánoval, že ve škole, kde tehdy chodil do deváté třídy, nejprve vyvolá chaos výstřelem z plynové pistole. Následně chtěl nožem zaútočit na spolužáky. Zavraždit jich plánoval osm. U soudu prohlásil vinu a projevil lítost.

S šílenou vizí se svěřil svému kamarádovi v pauze mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Varoval ho, aby se dobře schoval, až uslyší střelbu. Žák si to naštěstí nenechal pro sebe a vše řekl třídní učitelce. Škola okamžitě zalarmovala policii, která hocha zanedlouho zadržela, přičemž u sebe skutečně měl plynovou pistoli i nůž.

„Vrchní soud usoudil, že délka původně uloženého trestu neodpovídá zejména závažnosti a okolnostem skutku,“ řekla iDNES.cz jeho tisková mluvčí Eliška Duchková s tím, že soud přihlédl vedle závažnosti také k tomu, že skutek byl jasně plánován, či k možnému následku.

Vyvolám paniku a pak zaútočím. Školák z Děčína měl plán masakru i zbraně

Vrchní soud tak vyhověl státní zástupkyni, která s dříve uloženým ročním vězením za přípravu vraždy nesouhlasila pro „nepřiměřenou mírnost“.

Odvolací soud se pozastavil nad tím, že v Ústí nad Labem vůbec nezvažovali možnost uložit trest ve zvýšené sazbě 5 až 10 let, přestože okolnosti činu byly mimořádně závažné a promyšlené. „Byť nedošlo k dokonání skutku, podmínka pro uložení trestu ve zvýšené sazbě podle odvolacího soudu byla splněna. Krajský soud se však touto možností v odůvodnění vůbec nezabývá a nijak nevysvětluje, proč nemá podmínky tohoto ustanovení za splněné,“ uvedla Duchková.

K vrchnímu soudu se odvolal i sám pachatel. Namítal, že potřebuje především odbornou pomoc. „Je nepochybné, že psychiatrické péče je nezbytná, avšak s ohledem na okolnosti a promyšlenost činu i zamýšlené následky, jakož i s ohledem na závěry znaleckého posudku ohledně osobnosti mladistvého, považuje odvolací soud za nezbytné doprovodit uložené ochranné léčení i trestním opatřením v podobě nepodmíněného odnětí svobody,“ popsala Duchková.

Doplnila, že znalci upozornili na to, že šestnáctiletý mladík si plně neuvědomuje svůj podíl na činu, ani možné důsledky svého jednání.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je pravomocné, je proti němu přípustné jen dovolání k Nejvyššímu soudu. To však nemá odkladný účinek, odsouzený si tedy nyní musí začít odpykávat trest.

30. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

Tragický konec pátrání. Ženu, která zmizela pár dnů po zavinění nehody, našli mrtvou

Policie České republiky.

Pohřešovaná žena ze Žatce, po které policie pátrala několik dnů, byla dnes nalezena mrtvá. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění, avšak přesnou příčinu úmrtí má určit soudní...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

Rok je málo. Vrchní soud zpřísnil trest chlapci, který chtěl vraždit spolužáky

Mladík, jenž se podle obžaloby chystal vraždit na Základní škole Březiny v...

Vrchní soud v Praze zpřísnil trest mladíkovi, jenž se chystal vraždit na své základní škole v Děčíně. Jak zjistil portál iDNES.cz, poslal ho do vězení na 2,5 roku. Krajský soud mu původně uložil...

15. prosince 2025  14:05

Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem

Slavnostní zprovoznění obchvatu Žiželic na silnici I/27 z Mostu do Žatce (15....

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...

15. prosince 2025  12:44

Posun v kauze exprimátora Hrabáče. Soud uvolnil policii důkazy od advokáta

Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) opouští budovu okresního...

Vyšetřování možné machinace s veřejnými zakázkami a korupce kolem exprimátora Chomutova Marka Hrabáče (dříve ANO) se může posunout. Kriminalisté se díky rozhodnutí ústeckého krajského soudu dostanou...

15. prosince 2025

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

Vítězství povznášejí, série proher ubíjí. Manažer Přikryl o situaci v Ústí

Miroslav Přikryl, generální manažer SK Volejbal Ústí nad Labem.

Není to agónie jako loni, ale ani na očekávaný vzestup zatím nedošlo. Volejbalové Ústí nad Labem po dvou pádech do baráže výrazně překopalo kádr a jako konzultanta najalo bývalého reprezentačního...

15. prosince 2025  9:17

Pomáhá dětským duším. Kvůli sociálním sítím se rozšířilo sebepoškozování, říká

Martin Soudský z litoměřického Týmu duševního zdraví pro děti a mládež.

Duševních problémů dětí a mládeže v posledních letech stále přibývá, ale dětských psychologů a psychiatrů je pořád velmi málo. Pomoci se tedy snaží Týmy duševního zdraví, které jsou v každém okrese...

14. prosince 2025  8:29

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.

14. prosince 2025  7:32

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:17

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Daniel Mareček (Teplice) oslavující gól na konečných 1:0 v 84. minutě zápasu...

Teplice v 19. kole Chance ligy zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, ale 84. minutě nakonec rozhodl Daniel Mareček. Severočeši tak slaví výhru potřetí z...

13. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  18:44

Tři lidé se zranili při nehodě aut na Lounsku, provoz na silnici byl přerušen

Nehoda dvou aut u Chlumčan na Lounsku (13. prosince 2025)

Nehoda dvou osobních aut uzavřela v poledne silnici číslo 7 u Chlumčan v okrese Louny. Tři lidé se při kolizi zranili. Silnice byla kvůli odklízení následků střetu necelé dvě hodiny uzavřená.

13. prosince 2025  15:19

Ve sklárně na Litoměřicku se vylilo sklo z pece. Požár způsobil milionovou škodu

Požár v areálu firmy obci Dobříň u Roudnice nad Labem. Z pece vylité roztavené...

U požáru kabeláže zasahovali v noci hasiči v areálu sklárny v Dobříni u Roudnice nad Labem. Z pece se tam vylilo roztavené sklo, které následně způsobilo požár. Hasiči oheň uhasili s pomocí...

13. prosince 2025  11:25

Kostel jako otloukánek historie. Zvonu se dočká díky sbírce trvající 13 let

Zvony zrekvírované za 2. světové války – 11. března 1942

Po dvanácti letech se radnici v Úštěku na Litoměřicku podařilo ve veřejné sbírce nashromáždit dostatek peněz na pořízení nového zvonu do kostela sv. Petra a Pavla, který to v minulosti neměl...

13. prosince 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.