Byl brutální, ale kál se. Soud snížil trest za vraždu družky sekerou na 17 let

Za vraždu přítelkyně v Teplicích z loňského března snížil odvolací Vrchní soud v Praze Tomáši Hradeckému trest o rok na 17 let vězení. Vyhověl odvolání obžalovaného. Hradecký se k činu přiznal, před...

Za útok na dozorce půjdou vězni opět za mříže a pak do detence. Jsou nebezpeční

Krajský soud v Ústí nad Labem uložil za pokus o vraždu dozorce ve věznici Všehrdy na Chomutovsku muži, který byl tehdy mladistvý, osm let, a druhému 16 let vězení. Chtěli utéci. Vylákali dozorce do...