Za zpronevěru zhruba 16 milionů korun poslal pražský vrchní soud bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce na šest a půl roku do vězení. Muž také musí zpronevěřenou částku státu nahradit a nesmí sedm let pracovat v oboru účetnictví. Odvolací senát tak potvrdil rozhodnutí ústeckého krajského soudu.
Pelc zpronevěřil přes 16 milionů korun, vinu přiznal a svého jednání litoval. Peníze z účtu lounského soudu si na své účty posílal nejméně čtyři a půl roku, od roku 2019. Podle své výpovědi u hlavního líčení je použil na hazard. Manželka u soudu uvedla, že o ničem nevěděla.

Muž se vzhledem k prohlášení viny odvolal pouze proti uloženému trestu a povinnosti nahradit škodu. Podle senátu však bylo odvolání nedůvodné. „Odvolací soud neshledal uložený trest odnětí svobody nepřiměřeně přísným,“ uvedla mluvčí vrchního soudu soudu Eliška Duchková.

Podle jeho závěru byl uložen stále v dolní polovině trestní sazby pro tento trestný čin, čímž byly dostatečně zohledněny všechny polehčující okolnosti, jako je doznání obžalovaného a jeho předchozí řádně vedený život.

Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Soudy se zabývaly případem podruhé. První prvoinstanční verdikt padl v listopadu 2024. Krajský soud muži tehdy vyměřil sedmiletý trest. Rozhodnutí ale vrchní soud zrušil a případ vrátil státnímu zastupitelství k došetření.

„Soud prvního stupně přihlédl k procesním pochybením, kvůli kterým bylo trestní řízení prodlouženo o devět měsíců, což zohlednil tím, že původním rozsudkem uložil obžalovanému sedm let, což následně v druhém rozsudku zmírnil na 6,5 roku vězení,“ sdělila mluvčí. Pelcovi hrozil až desetiletý trest.

