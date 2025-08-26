Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

O verdiktu ČTK informovala asistentka předsedy soudu Sarah Pernecká.
Událost se stala loni v polovině června ve čtvrti Předlice. Muži ten den společně popíjeli. V opilosti pak dvaapadesátiletý Ion Chihai bodnul spolubydlícího nožem do hrudníku. Důvod obžaloba nezjistila.
Muž vinu popřel. Uvedl, že šel večer spát. V noci se probudil, šel na záchod a umýt si obličej. V tu chvíli se tam objevil známý z ubytovny a spolu odešli do pokoje, kde jeho spolubydlící již ležel mrtvý. Pak počkali na příjezd policie.
Na ubytovně bodl krajana do hrudníku, za vraždu dostal Moldavan jedenáct let
Pod nehty zemřelého se našla Moldavanova DNA. Chihai to vysvětlil tím, že při dřívější cestě do obchodu spadl a spolubydlící mu pomáhal se zvednout. Při pádu se zranil a tekla mu krev. DNA obžalovaného byla také na noži, který označili policisté za vražednou zbraň. Nůž našli v koši. Chihai uvedl, že nožem společně krájeli nakoupené potraviny.
Muž nemá povolení k pobytu v Česku ani pracovní povolení. Psychiatr u soudu řekl, že u něj nezjistil žádnou závažnou duševní poruchu. V době činu byl lehce opilý.