Za svou nezralost nemůže, snížil soud trenérovi trest za letité zneužívání dětí

Muž také musí poškozeným zaplatit odškodnění v celkové výši přes dva miliony korun.

„Jednání se dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti. Měl podstatně snížené ovládací schopnosti, což si nepřivodil sám, úmyslně – důvodem je jeho psychosexuální nezralost, za což nenese odpovědnost. Pro nápravu obžalovaného postačí uložení trestu v polovině sazby,“ zdůvodnil snížení trestu předseda odvolacího senátu Jan Sváček.

Muži hrozilo pět až 12 let vězení, a to za znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, přečin ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie a přečin svádění k pohlavnímu styku.

„Bylo to selhání, které si nedovedu vysvětlit. Jednal jsem, jako že jsme stejně starý kamarádi. Můj hlavní záměr byl udělat z kluků co nejlepší sportovce a tohle se mi vymklo z rukou,“ řekl odvolacímu senátu čtyřiačtyřicetiletý muž.

Jeho jméno, název sportovního klubu ani konkrétní druh bojového sportu se ČTK rozhodla nezveřejnit kvůli ochraně obětí, které by bylo možné tímto způsobem identifikovat.

Muž vyvíjel na své svěřence tlak, některým platil, zval je na večeře. Vyžadoval po nich orální sex či masturbaci, osahával je a lákal z nich nahé fotografie. Trestné činnosti se dopouštěl od roku 2014 až do loňského května, kdy ho zadržela policie. Poškození se kvůli nízkému věku nemohli adekvátně bránit, trenéra vnímali jako autoritu. Je mezi nimi také jedna dívka. Odsouzený ji nutil, aby před ním v autě souložila s chlapcem.

Muž zneužil celkem 12 obětí. Řada z nich trpí posttraumatickou stresovou poruchou nebo jinými psychickými následky, které soudce označil za „velmi vážné, nedozírné“.

Zmocněnkyně poškozených dnes soudu předložila dopis od matky jednoho z chlapců, která napsala, že nic už nebude jako dřív. „Můj syn si nese silné trauma, dodnes navštěvuje terapie, odmítá o tom mluvit s kýmkoliv jiným. Musel změnit přátele, školu i město, kde do školy chodil,“ popsala s tím, že na terapie musí chodit i ona sama a že počínání trenéra zasáhlo celou její rodinu.

K přitěžujícím okolnostem patřilo to, že muž se závažné trestné činnosti dopouštěl po dobu devíti let, a to vůči většímu množství poškozených, ve většině případů dětí. Polehčilo mu to, že hned na počátku hlavního líčení prohlásil svou vinu, což ulehčilo a urychlilo celý proces a zabránilo dalšímu traumatizování obětí.