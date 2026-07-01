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Změna po zásahu Bradáčové. Za pobodání v Ústí dostal muž dvojnásobný trest

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  15:18

Pobodání na Severní Terase má podle policie na svědomí 32letý muž. Soud ho poslal do vazby. | foto: Policie ČR

Za pobodání muže v parku Severní Terasa v Ústí nad Labem potrestal ve středu odvolací Vrchní soud v Praze Ondřeje Malého osmi lety vězení. Uznal ho vinným z pokusu o vraždu. Vrchní soud původně muži uložil čtyři roky za pokus o zabití, rozsudek ale na základě dovolání Nejvyššího státního zastupitelství zrušil Nejvyšší soud. Dnešní rozhodnutí je pravomocné.

Potyčka mezi dvěma muži se odehrála předloni v červnu. Konflikt vyvolal poškozený, který se nejprve dohadoval s přítelkyní a pak napadl Malého, který k nim přistoupil. Malý se bránil a před mužem ustupoval, při tom soka pětkrát bodl. Poté k němu ale přistoupil znovu a dvakrát jej bodl do břicha. Pak z místa odešel. Pobodaný muž si sám přivolal záchrannou službu.

Odvolací senát se řídil názorem Nejvyššího soudu, který konstatoval, že nebyly splněné podmínky pro to, aby byl muž odsouzen za zabití. V době, kdy se vrátil a muže dvakrát bodl do břicha, Malý podle soudu nebyl v přímém ohrožení života. Součástí trestu je i protidrogové léčení.

Za pokus o zabití hrozí tři roky až deset let vězení. Zabití se od vraždy liší podle trestního zákoníku tím, že pachatel jedná v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.

Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

Za pokus o vraždu mohou soudy uložit trest od deseti do 18 let, soud dnes uložil trest mírnější. Soudce zmínil, že obžalovaný nebyl primárním agresorem a zastal se napadené ženy, situace podle něj navíc byla blízká takzvané nutné obraně.

Malý v minulosti zdůrazňoval, že ho sok mohl zranit, vážně ohrozit na životě, či dokonce zabít. Podle svých slov chtěl bránit mužovu přítelkyni. Přiznal, že muže ze strachu o život bodl, ale nechtěl ho zranit ani zabít. Dnes zopakoval, že mu od muže hrozilo bezprostřední nebezpečí a jednal pod vlivem stresu. Uvedl, že je mu líto incidentu i lidí, kterých se dotkl.

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