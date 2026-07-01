Změna po zásahu Bradáčové. Za pobodání v Ústí dostal muž dvojnásobný trest

Potyčka mezi dvěma muži se odehrála předloni v červnu. Konflikt vyvolal poškozený, který se nejprve dohadoval s přítelkyní a pak napadl Malého, který k nim přistoupil. Malý se bránil a před mužem ustupoval, při tom soka pětkrát bodl. Poté k němu ale přistoupil znovu a dvakrát jej bodl do břicha. Pak z místa odešel. Pobodaný muž si sám přivolal záchrannou službu.
Odvolací senát se řídil názorem Nejvyššího soudu, který konstatoval, že nebyly splněné podmínky pro to, aby byl muž odsouzen za zabití. V době, kdy se vrátil a muže dvakrát bodl do břicha, Malý podle soudu nebyl v přímém ohrožení života. Součástí trestu je i protidrogové léčení.
Za pokus o zabití hrozí tři roky až deset let vězení. Zabití se od vraždy liší podle trestního zákoníku tím, že pachatel jedná v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
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Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky
Za pokus o vraždu mohou soudy uložit trest od deseti do 18 let, soud dnes uložil trest mírnější. Soudce zmínil, že obžalovaný nebyl primárním agresorem a zastal se napadené ženy, situace podle něj navíc byla blízká takzvané nutné obraně.
Malý v minulosti zdůrazňoval, že ho sok mohl zranit, vážně ohrozit na životě, či dokonce zabít. Podle svých slov chtěl bránit mužovu přítelkyni. Přiznal, že muže ze strachu o život bodl, ale nechtěl ho zranit ani zabít. Dnes zopakoval, že mu od muže hrozilo bezprostřední nebezpečí a jednal pod vlivem stresu. Uvedl, že je mu líto incidentu i lidí, kterých se dotkl.