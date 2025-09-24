„Vrchní soud v Praze dnes napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody. Obžalovaný byl při nezměněném výroku o vině odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 12 roků,“ sdělila mluvčí soudu Eliška Duchková.
U náhrady škody podle ní soud změnil pouze vypočtení úroků pro zdravotní pojišťovnu.
|
Pokus o vraždu těhotné v Klášterci. Obžalovaný tvrdí, že si nic nepamatuje
Kučera podle rozsudku ženu bez domova napadl loni 1. září. Doprovázel ji k příbytku u kolejí poté, co se náhodně setkali. Padesátník napadl o 20 let mladší oběť zezadu, chytil ji pod krkem. Poté ji srazil na koleje a nadále jí tlačil na krk. Žena i plod útok přežily.
Podle ústeckého krajského soudu z dokazování vyplynulo, že Kučera nebyl tak ovlivněný alkoholem, aby si událost vůbec nepamatoval nebo nevěděl, co dělá.