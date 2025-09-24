Málem zavraždil těhotnou bezdomovkyni, soud muži o tři roky snížil trest

  12:33
Za loňský pokus o vraždu těhotné ženy v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku odvolací Vrchní soud v Praze ve středu snížil Miroslavu Kučerovi trest o tři roky na 12 let vězení. Muž u ústeckého krajského soudu tvrdil, že si čin nepamatuje a že byl opilý.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Vrchní soud v Praze dnes napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody. Obžalovaný byl při nezměněném výroku o vině odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 12 roků,“ sdělila mluvčí soudu Eliška Duchková.

U náhrady škody podle ní soud změnil pouze vypočtení úroků pro zdravotní pojišťovnu.

Pokus o vraždu těhotné v Klášterci. Obžalovaný tvrdí, že si nic nepamatuje

Kučera podle rozsudku ženu bez domova napadl loni 1. září. Doprovázel ji k příbytku u kolejí poté, co se náhodně setkali. Padesátník napadl o 20 let mladší oběť zezadu, chytil ji pod krkem. Poté ji srazil na koleje a nadále jí tlačil na krk. Žena i plod útok přežily.

Podle ústeckého krajského soudu z dokazování vyplynulo, že Kučera nebyl tak ovlivněný alkoholem, aby si událost vůbec nepamatoval nebo nevěděl, co dělá.

Motiv útoku se zjistit nepodařilo.

