Řeči o zastrašení neobstály. Za objednání vraždy manžela 10 let platí, řekl soud

Podle verdiktu byla motivem činu nenávist a snaha zdědit majetek manžela, který se s ženou chtěl rozvést. Obžalovaná od začátku vinu popírala s tím, že manžela chtěla jen zastrašit.

„Rozhodně nejde dojít k závěru, že by se snad jednalo o nějakou nadsázku, šprýmování. Obžalovaná naprosto jasně a zřetelně projevila vůli, aby pan (...) odstranil, usmrtil jejího manžela,“ řekl předseda odvolacího senátu Petr Hovorka.

„Bylo prokázáno, že zvolila oběť, vykonavatele, částku, místo, dokonce i časový limit pro provedení. Jednoznačně vytvářela podmínky pro spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ pokračoval.

Za plánování vraždy s majetkovým motivem hrozilo ženě 15 až 20 let vězení, ústecký krajský soud ale dříve dospěl k závěru, že trest v zákonné sazbě by byl nepřiměřeně přísný vzhledem k tomu, že čin skončil ve fázi přípravy. Státní zástupce s tím souhlasil.

Žena si podle spisu letos v květnu sjednala schůzku s recidivistou sedmkrát trestaným pro násilné i majetkové činy. Sdělila mu, že chce usmrtit svého dvaačtyřicetiletého manžela, podnikatele v zemědělství. Přišla s plánem, aby recidivista přerušil dodávku elektřiny v rozvodné skříni u manželova domu, vylákal tak manžela ven a zavraždil ho při předstíraném loupežném přepadení.

Recidivistovi žena ukázala příjezdovou cestu, dům i samotného manžela. Nejprve mu slíbila milion korun s tím, že polovinu částky mu dá předem jako zálohu. Později ho přes aplikaci WhatsApp utvrzovala v tom, že peníze shání, a navýšila nabídku na 1,5 milionu a úroky z prodlení. Policisté ji zadrželi po jejich dalším osobním setkání na benzinové pumpě v Lovosicích, schůzku skrytě nahrávali.

Manželka setkání s recidivistou nepopírala. Tvrdila ale, že chtěla, aby tento „mafián“ manžela jen zastrašil, protože spolu měli spory o děti a jejich výchovu. „Samozřejmě chci, abych byla zproštěna obvinění,“ řekla odvolacímu senátu s tím, že se z vazby obrátila na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Manžela dříve označila za mstivého člověka, jenž chtěl v minulosti zavraždit svou předchozí ženu. Muž se proti tomu před krajským soudem ohradil.

Manželovi musí zaplatit 100 tisíc

Manželé před sňatkem uzavřeli předmanželskou smlouvu a neměli společné jmění, protože muž podnikal a žena zase měla v mládí dluhy a exekuci. Manžel podal návrh na rozvod pro nesoulad v soužití, po rozvodu mělo vše včetně několika nemovitostí zůstat jemu.

Nikdy nebyl soudně trestaný, žena ho však opakovaně nařkla z protiprávních jednání, za což následně čelila stíhání pro křivou výpověď. Už dříve byla odsouzena k podmíněnému trestu za zpronevěru.

Součástí verdiktu je i tříletý zákaz řízení. Obžalovaná totiž na schůzku s recidivistou přijela autem, ačkoliv to měla úředně zakázáno. Justice ji tak uznala vinnou i z maření výkonu úředního rozhodnutí. Žena také musí uhradit manželovi 100 tisíc korun za způsobenou psychickou újmu.

Ústecký krajský soud ženu poslal do mírnější věznice s ostrahou. Soudce Hovorka podotkl, že vzhledem k tomu, jak se žena chová ve vazbě a jaký zaujala postoj k trestné činnosti, by patřila spíše do zvýšené ostrahy. Státní zástupce však na její zařazení přistoupil, a odvolací soud ho tak nemohl zpřísnit.