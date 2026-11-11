Dala mu šanci přežít. Soud snížil trest matce za odložení miminka do popelnice

Zdravého novorozence zabaleného v zimní bundě nalezl kolemjdoucí v kontejneru na ústeckém sídlišti na podzim 2024. Pokud by ho nenašel včas, dítě by podle lékařů zemřelo. Policie krátce nato zadržela tehdy devatenáctiletou ženu.
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Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky
Její obhájkyně ve středu v odvolání namítala, že by žena měla být osvobozena, případně by měl být skutek posouzen jako trestný čin pokusu o vraždu novorozence matkou. Za ten hrozí trest od tří do osmi let vězení, za pokus o vraždu hrozilo ženě 15 až 20 let vězení.
Krajský i odvolací soud ženu za pokus o vraždu odsoudily, přistoupily však k uložení trestu pod zákonnou sazbu, a to s přihlédnutím k okolnostem případu. Odvolací senát dnes oproti krajskému soudu trest snížil ještě výrazněji. Poukázal mimo jiné na to, že čin žena spáchala takzvaným opomenutím, tedy že nevyvinula k jeho dokonání aktivitu, nebo například na to, že dítě zabalila do bundy, čímž zvýšila jeho šanci na přežití.
Mentálně je na úrovni dítěte
Žena u krajského soudu nevypovídala. V přípravném řízení uvedla, že nevěděla o tom, že je těhotná. Jedna ze svědkyň ale uvedla, že se jí obžalovaná s těhotenstvím svěřila.
Obžalovaná na policii vypověděla, že když dítě doma porodila, bála se o tom říct otci, se kterým žila. Nevěděla podle svých slov, na koho se obrátit, aby ji odvezl k babyboxu. Dítě několik hodin po porodu proto zabalila do bundy a odnesla do kontejneru.
Na dotaz, proč dítě takto odložila, tehdy uvedla, že doufala, že novorozence někdo najde živého a pomůže mu.
„Chci říct, že mi to je líto. A jsem ráda, že malý je zdravý, živý,“ řekla žena dnes.
Podle znalců je žena nezralá a intelektově je na úrovni zhruba 13 let. Synovi musí podle pravomocného rozsudku zaplatit 340 tisíc korun.
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13. října 2024