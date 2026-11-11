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Dala mu šanci přežít. Soud snížil trest matce za odložení miminka do popelnice

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  10:51aktualizováno  10:57
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Za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem ve středu Vrchní soud v Praze snížil jednadvacetileté matce dítěte trest z 12 na osm let vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Dítě přežilo, našel ho kolemjdoucí. Žena vinu v minulosti odmítla s tím, že doufala v to, že miminko někdo najde.

Soudy

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Zdravého novorozence zabaleného v zimní bundě nalezl kolemjdoucí v kontejneru na ústeckém sídlišti na podzim 2024. Pokud by ho nenašel včas, dítě by podle lékařů zemřelo. Policie krátce nato zadržela tehdy devatenáctiletou ženu.

Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky

Její obhájkyně ve středu v odvolání namítala, že by žena měla být osvobozena, případně by měl být skutek posouzen jako trestný čin pokusu o vraždu novorozence matkou. Za ten hrozí trest od tří do osmi let vězení, za pokus o vraždu hrozilo ženě 15 až 20 let vězení.

Soudy

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Krajský i odvolací soud ženu za pokus o vraždu odsoudily, přistoupily však k uložení trestu pod zákonnou sazbu, a to s přihlédnutím k okolnostem případu. Odvolací senát dnes oproti krajskému soudu trest snížil ještě výrazněji. Poukázal mimo jiné na to, že čin žena spáchala takzvaným opomenutím, tedy že nevyvinula k jeho dokonání aktivitu, nebo například na to, že dítě zabalila do bundy, čímž zvýšila jeho šanci na přežití.

Mentálně je na úrovni dítěte

Žena u krajského soudu nevypovídala. V přípravném řízení uvedla, že nevěděla o tom, že je těhotná. Jedna ze svědkyň ale uvedla, že se jí obžalovaná s těhotenstvím svěřila.

Obžalovaná na policii vypověděla, že když dítě doma porodila, bála se o tom říct otci, se kterým žila. Nevěděla podle svých slov, na koho se obrátit, aby ji odvezl k babyboxu. Dítě několik hodin po porodu proto zabalila do bundy a odnesla do kontejneru.

Žena obžalovaná z pokusu o vraždu svého novorozeného dítěte u Vrchního soudu v Praze (11. listopadu 2026)
Odvolací senát Vrchního soudu v Praze řešil případ ženy obžalované z pokusu o vraždu svého novorozeného dítěte (11. listopadu 2026)
Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024)
15 fotografií

Na dotaz, proč dítě takto odložila, tehdy uvedla, že doufala, že novorozence někdo najde živého a pomůže mu.

„Chci říct, že mi to je líto. A jsem ráda, že malý je zdravý, živý,“ řekla žena dnes.

Podle znalců je žena nezralá a intelektově je na úrovni zhruba 13 let. Synovi musí podle pravomocného rozsudku zaplatit 340 tisíc korun.

13. října 2024

KRIMI

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