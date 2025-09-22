Stovky prasat uhynuly žízní, chovatel mlčel. Žalobce rozhodl, že k soudu nemusí

Chovatel z Vrbna nad Lesy na Lounsku, v jehož chovu uhynulo přes 700 prasat, nepůjde před soud. Okresní státní zastupitelství v Lounech jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Zvířata podle Státní veterinární správy (SVS) uhynula zřejmě žízní poté, co selhal automatický napájecí systém.
„Věc byla podmíněně zastavena,“ potvrdil portálu iDNES.cz bez bližších informací okresní státní zástupce Pavel Norek. Dodal, že rozhodnutí je pravomocné.

Toto mimosoudní řešení je možné u méně závažných činů. Žalobce přistoupil k zastavení stíhání, protože se chovatel ke své nedbalosti přiznal. Jako jedna z podmínek bylo stanoveno také poslání určité sumy na účet obětem trestné činnosti. K výši částky se však Norek nevyjádřil.

K hromadnému úhynu zvířat došlo letos v únoru, ale chovatel ho před úřady zatajil. Na to, že s prasaty není něco v pořádku, se přišlo až v květnu díky upozornění z asanačního podniku, kam chovatel nechal odvézt ohromné množství mrtvých vepřů.

Mluvčí SVS Petr Vorlíček před časem uvedl, že případ byl kvalifikován jako vážné porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. „Chovatel nekontroloval technologické zařízení a nezjistil, že voda v napájecím systému zamrzla,“ vysvětlil.

Podle starosty Radomíra Volka (Dobrá volba) šlo o nedbalost, nikoli o úmyslné týrání. „Toho zemědělce znám a bylo to spíš nezvládnutí situace v důsledku nějaké životní situace,“ řekl starosta a dodal, že areál má už jiného majitele.

