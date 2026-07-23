Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři mezi muži. Pobodaný muž zemřel v nemocnici.
Incident se stal na autobusové zastávce Divadlo. Přes silnici sídlí Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. V lokalitě se často zdržují lidé pod vlivem drog či alkoholu. Místní nepovažují lokalitu za bezpečnou, stejně jako některé další části města včetně jeho centra.
Nejde o první takový incident. Krajský soud se v současné době zabývá pokusem o vraždu seniora na zastávce MHD Prior v ústecké čtvrti Krásné Březno. Incident se stal v listopadu 2024.
Obžalovaný je v psychiatrické léčebně. Seniora bodl do krku, za což mu hrozí až 20 let vězení.
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Na ulici bodl neznámého seniora. Od dětství mám vidiny, hájí se obžalovaný
Odvolací soud v polovině července vyměřil pět let vězení ženě, kterou policie loni v květnu zadržela v obchodním domě v centru Ústí nad Labem s nožem v kapse. Mladá žena se předtím svěřila kamarádce s tím, že chce někoho zabít. Ta věc nahlásila policii.