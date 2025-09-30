Za vraždu svého pětiletého syna a otce dostal muž doživotí v detenčním zařízení

  9:59aktualizováno  10:12
Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, svou matku vážně zranil. K činu se přiznal. Trest si odpyká v detenčním zařízení.
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, míří do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého pětiletého...
Státní zástupce Vladimír Jan při čtení obžaloby.
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...
Obžalovaný se hájil tím, že byl v té době ve stavu změněného vědomí, znalci to vyloučili a navrhli zabezpečovací detenci, protože je podle nich nebezpečný pro společnost. Soud návrhu vyhověl.

Tragédie se stala v rekreační chatě koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven.

Podle obžaloby jí pachatel hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a ženě zasadil nejméně 18 ran. Jen naprostou náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zemřela. Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna, který mu zasadil nejméně 30 ran, nepřežil.

S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého. I ten po sedmi ranách nožem zemřel na místě.

