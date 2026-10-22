Dvaapadesátiletý muž byl po vážné dopravní nehodě v kritickém stavu hospitalizován ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. I přes péči lékařů však svému zranění podlehl.
„Podezřelý 52letý muž na následky zranění způsobené dopravní nehodou v nemocnici zemřel. Vzhledem k jeho úmrtí bude policejním orgánem podán návrh na zastavení trestního stíhání,“ informovala Policie ČR.
Kriminalisté se děsivým činem zabývali od sobotní noci. Podle dosavadního vyšetřování muž v Jílovém na Děčínsku nejprve zavraždil svou matku a poté se pokusil o život připravit také svou manželku.
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Hrůza na Děčínsku. Zavraždil matku a chtěl zabít manželku, pak boural, tvrdí policie
Po činu naskočil do auta a snažil se ujet přivolaným policejním hlídkám. Zběsilá honička skončila až na dálnici D8 před Prahou, kde podezřelý ve vysoké rychlosti narazil do nákladního automobilu.
Vyšetřovatelé původně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a pokusu o vraždu. Vzhledem k úmrtí jediného podezřelého však bude celý případ ze zákona odložen, respektive trestní stíhání zastaveno.