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Tragédie na Děčínsku k soudu nepůjde. Podezřelý z vraždy a pokusu o ni po nehodě zemřel

Miroslava Strnadová
  15:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Případ víkendové tragédie z Jílového na Děčínsku, kde dvaapadesátiletý muž podle policie zavraždil svou matku a pokusil se zabít i manželku, nebude mít soudní dohru. Podezřelý podlehl v nemocnici těžkým zraněním, která utrpěl při následném nárazu do kamionu na dálnici D8. Policie proto trestní stíhání zastaví.

Dvaapadesátiletý muž byl po vážné dopravní nehodě v kritickém stavu hospitalizován ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. I přes péči lékařů však svému zranění podlehl.

„Podezřelý 52letý muž na následky zranění způsobené dopravní nehodou v nemocnici zemřel. Vzhledem k jeho úmrtí bude policejním orgánem podán návrh na zastavení trestního stíhání,“ informovala Policie ČR.

Kriminalisté se děsivým činem zabývali od sobotní noci. Podle dosavadního vyšetřování muž v Jílovém na Děčínsku nejprve zavraždil svou matku a poté se pokusil o život připravit také svou manželku.

Hrůza na Děčínsku. Zavraždil matku a chtěl zabít manželku, pak boural, tvrdí policie

Po činu naskočil do auta a snažil se ujet přivolaným policejním hlídkám. Zběsilá honička skončila až na dálnici D8 před Prahou, kde podezřelý ve vysoké rychlosti narazil do nákladního automobilu.

Vyšetřovatelé původně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a pokusu o vraždu. Vzhledem k úmrtí jediného podezřelého však bude celý případ ze zákona odložen, respektive trestní stíhání zastaveno.

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