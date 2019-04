Vyhození novorozence mezi odpadky přiznala matka policii, u soudu mlčí

Jak uvádí obžaloba, žena porodila loni 15. dubna večer ve vaně, zatímco její partner spal ve vedlejší místnosti.

„Porodila živého novorozence o délce 54 centimetrů a hmotnosti 3,6 kilogramů, který byl donošený bez zjevných vrozených vývojových vad a životaschopný. Sama obžalovaná registrovala, že dýchá a pláče,“ píše v dokumentu státní zástupce František Stibor.

Žena pak podle spisu chlapečka zabalila do své noční košile, do povlečení na peřinu a nakonec ho vložila do pytle na odpadky, který zavázala. Následně ho odnesla do nedalekého kontejneru. Poté se vrátila domů. „Těhotenství po celou dobu tajila. Nedocházela na pravidelné gynekologické prohlídky,“ uvedl žalobce.

Tělíčko našel o čtyři dny později bezdomovec, když se přehraboval v popelnicích. Policii k ženě dovedly právě odpadky, s nimiž dítě vyhodila. Pomohl mimo jiné útržek školního úkolu jednoho jejího staršího dítěte.

Božena S. před soudem odmítla vypovídat. Soudkyně proto četla její výpovědi z přípravného řízení, v nichž se přiznala.

„Začala mě bolet záda. Děti už spaly, přítel usnul u televize. Šla jsem se osprchovat, klekla jsem si do vany a najednou ze mě vypadlo dítě,“ popsala dříve obžalovaná, jež se nyní v budově soudu skrývala před objektivy kamer a fotoaparátů za kabelku.

Prý nevěděla, že je těhotná. „Jinak bych normálně koupila výbavičku,“ řekla dříve policii. Jak ovšem ukázalo vyšetřování, v době těhotenství na internetu hledala bližší informace k těhotenským testům či jak vůbec zjistit, že je žena těhotná.

Uvedla, že když dítě házela do kontejneru, žilo. „Nevím, proč jsem udělala tohle. Nevím, proč jsem ho neodnesla do babyboxu. Byla to chyba,“ sdělila dále při jednom z výslechů.

Žena není ve vazbě, soud k ní po činu neshledal důvody. Nezaměstnaná Božena S. má další dvě děti, desetiletého syna a šestiletou dceru. Tu má s mužem, s nímž čekala i zavražděného chlapečka.

I on u soudu vypovídal. Žili spolu prý asi šest let. Řekl, že si vůbec nevšiml, že byla těhotná. „Nevím, jak je to možné, ale je to tak,“ pronesl před trestním senátem. „Nechápu, proč ho neodnesla do babyboxu. Je pravda, že jsme se dříve bavili o tom, že už další dítě nechci, ale kdyby přišla s tím, že ho čeká, tak bych to samozřejmě přijal.“

Prý skutečně spal, když žena rodila. „Mě neprobudí ani rána z děla. Nic jsem neslyšel,“ podotkl s tím, že jakmile se dozvěděl, co udělala, rozešli se. Nyní se soudí ohledně péče o dceru.

„Když jsem viděl v televizi, že někdo našel nedaleko našeho baráku mrtvé dítě, říkal jsem, že je to hrozné. Ona říkala to samé. Dvakrát u nás byla policie, když pátrala po pachateli. Ona nic neřekla, chovala se úplně normálně. Když jsem se pak všechno dozvěděl, byl jsem v šoku,“ vypověděl muž.

Božena S. doma nerodila poprvé. Na svět tam přivedla i zmíněnou dceru. „O tomhle těhotenství jsem věděl. Připravovali jsme se normálně, kupovali výbavičku. Já tehdy odcestoval za prací a ona mi do telefonu říkala, že je v porodnici, ale že podepíše revers a hned půjde domů. U dcery se za několik měsíců objevily zdravotní potíže a ukázalo se, že k ní nemá žádné doklady. Musela tedy s pravdou ven. Ale nedokázala mi vysvětlit, proč v té porodnici skutečně nebyla.“

Nechápu, kde se to v ní vzalo, řekla matka obžalované

Podle něj se žena o další dvě děti starala dobře. To samé řekla i matka obžalované. Ani ta si podle svých slov těhotenství nevšimla.

„Nechápu, kde se to v ní vzalo. Musel to být nějaký zkrat. Ona taková není,“ plakala matka Boženy S. Dodala, že její dcera kvůli činu trpí psychickými problémy a musela vyhledat odbornou pomoc.

Před trestním senátem mluvilo i několik sousedek dnes už bývalého páru. Ty nepopsaly obžalovanou jako dobrou matku.

„Věčně na děti nadávala. Venku na ně byla milá, ale jak přišly domů, létaly i hodně vulgární nadávky. Její přítel slyšet nebyl vůbec, ale ona pořád,“ popsala jedna ze sousedek s tím, že večer, kdy mělo k porodu dojít, slyšela bolestivé výkřiky. Že je žena těhotná, si ale prý kvůli její vyšší hmotnosti nevšimla.

Jiná sousedka pro změnu vypověděla, že u ženy zpozorovala „ještě větší břicho než normálně“ a že se ho snažila schovávat například za tašku.

Hlavní líčení soudkyně odročila zatím na neurčito. Při dalším jednání je plánovaný výslech znalců.