Muže, který ubodal svého známého v Krásné Lípě, soud poslal do vazby

Okresní soud v Děčíně v úterý dopoledne poslal do vazby 26letého muže, který v neděli ráno na ulici v Krásné Lípě ubodal o devět let staršího muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení.