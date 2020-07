Oběť hodiny trpěla, řekl soud. Za vraždu kladivem vyměřil 19 let vězení

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na 19 let do vězení bulharského dělníka Antona Ivanova Toneva, jenž podle obžaloby loni na podzim v Mostě brutálně zavraždil svého krajana. Soud cizince také vyhostil, takže po odpykání trestu se musí Česku deset let vyhýbat. Verdikt není pravomocný.