Vražda mezi cizinci v Teplicích. Soud poslal Turka na 14 let do vězení

  16:01
Za vraždu Chorvata poslal dnes ústecký krajský soud na 14 let do vězení občana Turecka. Incident se odehrál loni v létě ve sklepě domu v Teplicích poté, co se oba muži dostali do sporu. Podle obžaloby útočník Hüsnü Özay poškozeného třikrát střelil. Zraněný zemřel na místě. Střelci hrozil až dvacetiletý trest. Rozsudek není pravomocný, Özay se ihned odvolal. Žalobce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tragédie se stala loni na začátku července v teplické části Trnovany. Za Turkem, který žije řadu let v Česku, přijel jeho kamarád s přítelkyní. Po přivítání před domem šla žena do bytu hostitele a ten pak odešel s mužem, původem z Chorvatska do sklepa.

Státní zástupce František Stibor uvedl, že ve sklepní kóji nastala roztržka mezi muži, po které vytáhl obžalovaný zbraň a třikrát Chorvata střelil. Pak vyšel před dům, zavolal záchrannou službu a policii.

Šestapadesátiletý obžalovaný se hájil tím, že jeho přítel měl ve sklepní kóji uložené své věci, a to včetně zbraní. Bál se údajně, že Chorvat použije zbraně proti němu. Obhájce tvrdil, že jeho klient není agresivní, konfliktní, jednal v silném rozrušení ze strachu, v nutné obraně. Navrhl ho potrestat nejvýše za zabití, nikoliv vraždu.

„Byl to můj přítel, ať už je jeho minulost jakákoliv. Neudělal jsem nic, co by ho mohlo naštvat. Měl jsem ho rád. Je mi to líto,“ řekl Özay. Státní zástupce navrhl za vraždu 13 let.

Soud právní kvalifikaci zpřísnil na vraždu s rozmyslem, za kterou hrozí vyšší trest. Soudkyně Tereza Nagy řekla, že obžalovaný napadl muže, který neměl u sebe zbraň, po předchozím uvážení a nelze svést jednání na nutnou obranu ani na zabití, protože obžalovaný nebyl podle znalců v silném rozrušení.

Naopak si Özay na setkání vzal legálně drženou střelnou zbraň. Motivací bylo podle soudu usmrcení muže, o kterém věděl, že napadá svou přítelkyni, je agresivní. Žena, která svědčila u soudu, řekla, že se svěřila Turkovi s obavou o svůj život.

Obžalovaný se přiznal, že vystřelil jednou a pak se mu zasekla zbraň. Tvrdil, že k němu byl muž při střelbě otočený čelem. Znalkyně u soudu řekla, že poškozený k němu stál naopak zády a bokem.

Zbrojní průkaz měl střelec deset let

Znalec z oboru balistiky dnes u soudu řekl, že se zbraň nezasekla, nýbrž závěr zbraně zůstal v zadní poloze. Konstatoval, že zbraň je funkční. Obžalovaný měl navíc se střelbou zkušenosti, zbrojní průkaz měl deset let a se zbraní střílel několik měsíců před činem.

„Nepodařilo se mu zasáhnout, jak si představoval, proto ve střelbě pokračoval,“ uvedl žalobce.

Při ukládání trestu soud zvážil to, že Turek byl doposud bezúhonný, částečně se doznal a projevil lítost. Několik desítek tisíc poslal dceři a synovi zemřelého. Podle rozsudku má ještě každému z nezletilých dětí zaplatit více než 870 tisíc korun.

