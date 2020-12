Odkud jiní utíkají, tam on založil špičkovou ordinaci

Vratislav Prejzek začínal v českolipské nemocnici, kvůli penězům šel zkusit štěstí do Německa, ale když viděl, jak bídně je na tom zdravotnictví ve Šluknovském výběžku, otevřel si ordinaci i v nejsevernějším českém městě. | foto: archiv V. Prejzka

Do nejsevernějšího města v republice, tedy Šluknova, potažmo do celého výběžku, se lékaři moc nehrnou, spíše odtud odcházejí. Když si tu Vratislav Prejzek před několika lety otevřel ordinaci, i na podle něj obyčejné EKG vozila pacienty sanitka do Rumburku. A tak se rozhodl s tím něco udělat.