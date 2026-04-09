Čtyřiašedesátiletý Vocásek dosud strávil za mřížemi 39 let. Odpykává si trest za brutální dvojnásobnou vraždu. V roce 1988 ho soud poslal na šibenici, k popravě mělo dojít v závěru roku 1989. Absolutnímu trestu nakonec těsně unikl. Po pádu komunistického režimu byl trest smrti zrušen a Vocáskovi se hrdelní verdikt změnil na doživotí.
|
Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska
O podmínečné propuštění usiloval v minulosti už několikrát, soudy jeho žádosti opakovaně nevyhověly. Nejblíže svobodě byl loni v září, kdy mostecký soud rozhodl o jeho propuštění se sedmiletou zkušební dobou. Během ní měl prokázat, že je schopen adaptace na život na svobodě, přičemž měl být pod přísným dohledem probačního úředníka zaměřeným i na abstinenci od alkoholu a drog.
Státní zástupkyně Dagmar Bušovská však s propuštěním nesouhlasila a podala stížnost. Podle ní i přes kladné hodnocení z věznice stále převažovalo riziko recidivy. Krajský soud jí koncem roku v neveřejném jednání vyhověl a nařídil věc znovu projednat.
Vocásek vraždil s mimořádnou brutalitou. V roce 1987 zavraždil nevidomého muže, kterého ubil kladivem a půllitrem a následně pobodal šroubovákem. O tři měsíce později ubodal dalšího starého muže, kterého následně okradl. Policie ho dopadla krátce po tomto činu.
Později vyšlo najevo, že už v roce 1984 málem zavraždil staršího muže.
|
Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek
V minulosti znalci uváděli, že Vocásek netrpí duševní chorobou, ale polymorfní psychopatií s hysterickými rysy osobnosti, a pro společnost je nebezpečný. Naměřili mu hodnotu IQ 77, což odpovídá hranici lehké mentální retardace.
Aktuální posudky však mluví smířlivěji. Podle znalců se ve vězení změnil a pro společnost již nebezpečný není.
|
19. září 2025