Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Autor:
  6:00
V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do budoucna plánují nabídku rozšířit o cvičení pro ženy i mezigenerační setkávání dětí se seniory.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
6 fotografií

Centrum sídlí ve Staré ulici. Je zaměřené především na rodiče s malými dětmi. Nabízí lekce zaměřené na pohyb a smyslové objevování, pravidelné kroužky, dopolední klub i programy pro mateřské školy. Sestry říkají, že myšlenku vlastního centra nosily v hlavě už delší dobu. „Jen jsme hledaly ideální chvíli, kdy se tomu budeme moci věnovat naplno. Zároveň jsme čekaly na vhodný prostor,“ vysvětlila Petra Baftijar.

Obě mají zkušenosti s prací s dětmi i vedením kroužků a shodují se, že právě kontakt s dětmi je pro ně hlavní motivací. „Práce s nimi nás opravdu naplňuje. Je krásné sledovat, když je nějaká činnost zaujme, a vidět jejich pokroky,“ doplnila Michaela Doubková.

Bublinkové válce či svítící podložky

Specifikem centra je senzorická místnost. Jde o zatemněný prostor vybavený světelnými prvky, jako jsou bublinkové válce nebo svítící gelové podložky, které slouží k multismyslové stimulaci dětí.

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Podle zakladatelek zabere příprava jedné lekce přibližně tři hodiny. „Časově nejnáročnější je úklid, třídění drobných předmětů a dezinfekce všech pomůcek, aby bylo prostředí připraveno pro další skupinu,“ vysvětlila Michaela Doubková.

Centrum je otevřené širokému věkovému spektru. Přijít mohou děti už od deseti měsíců v doprovodu rodičů, ale své si tu najdou i předškoláci. Jednorázové lekce trvají hodinu a stojí 280 korun, u pravidelných pololetních kroužků vychází jedna lekce na 180 korun.

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování.
6 fotografií

Sestry chtějí nabídku dál rozšiřovat. Do budoucna plánují kromě lekcí, kroužků a klubu nabídnout také cvičení pro ženy a maminky a pronájem prostoru například na narozeninové oslavy.

Zakladatelky by rády v budoucnu otevřely i programy pro seniory. „I oni potřebují procvičovat jemnou motoriku, ale také pohyb. Líbila by se nám i mezigenerační setkání, kde by se potkávaly děti se seniory,“ dodala Michaela Doubková.

Název Lumi znamená světlo a je odvozen z latinského slova lumen – symbolu života a energie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Pavel Verbíř, vedoucí ligového mužstva fotbalistů Teplic, drží korespondenční...

Na Stínadlech řeší snad až foglarovskou záhadu hlavolamu. Záhadu korespondenčních lístků, které chodí na klub týden co týden už neuvěřitelné tři dekády. Autor: neznámý, kritický, asi osmdesátník,...

Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...

6. února 2026

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

5. února 2026  15:53

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Strom ohrožuje moji garáž, tvrdí majitel. Soud mu ve sporu s Teplicemi vyhověl

ilustrační snímek

Stoletý dub v Teplicích je předmětem vleklého sporu, který řeší justice. Majitel sousední garáže se soudí s tamním magistrátem kvůli tomu, že větve stromu zasahují nad jeho garáž a jeho kořeny...

5. února 2026  11:28

Most už ví, kdo se postará o restauraci v Repre. Otevře ji za rok

Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání...

Radnice v Mostě vybrala provozovatele restaurace v městském kulturním domě Repre, který se nyní přestavuje. Na budově ze 70. let minulého století budou dělníci pracovat ještě rok. S otevřením se...

5. února 2026  7:07

Přetížily ji děti, proto spadla, hájí se provozovatelé v kauze zřícené vyhlídky

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. V nemocnici skončilo osm dětí....

4. února 2026,  aktualizováno  15:36

Čelní střet ve vysoké rychlosti, po srážce auta a dodávky jsou dva vážně zranění

Policie zasahuje u vážné dopravní nehody, která se udála na silnici I/27 u...

Těžká čelní srážka osobního auta a dodávky se ráno stala u Velemyšlevsi na Lounsku. Nehoda skončila vážným zraněním dvou lidí. Záchranáři je transportovali do ústeckého traumacentra. Silnice I/27...

4. února 2026  8:24,  aktualizováno  12:49

Z parku si udělali závodní dráhu, auto na sněhu tahalo snowboardistu

Ve Varnsdorfu Fabia tahala snowboardistu, řádění překazila policie.

Kousky z extrémních sportů X Games připomněli strážníkům ve Varnsdorfu na Děčínsku dva výtečníci, kteří si v úterý udělali z městského parku skiareál. Jeden seděl za volantem stříbrné fabie a na laně...

4. února 2026  10:11

Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Dómské náměstí v Litoměřicích.

Nejstarší část Litoměřic čeká velká proměna. Dómský pahorek se stane moderním parkem s osvěžujícími vodními prvky. Pro veřejnost se otevře biskupská zahrada, která láká na jedinečný výhled na město....

4. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pro lékaře máme nabídku, říká vedení nemocnice. V jeden den tu zemřely dvě děti

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí...

Dva lékaři, kteří byli po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici dočasně postaveni mimo službu, se budou moci vrátit do klinické praxe. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Krajská...

3. února 2026  15:55

V Podbořanech končí všechny pediatričky. Rodiče se bojí, kdo převezme péči o děti

ilustrační snímek

Stovky dětí v Podbořanech a okolí přijdou o svého lékaře. Trojice tamních pediatriček ohlásila k jaru definitivní odchod do důchodu. Rodiče se obávají, že pro své děti neseženou náhradu. Radnice se...

3. února 2026  14:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.