Pro volby z okénka automobilu poslouží od středy stadiony i výstaviště

Takzvaná drive-in stanoviště, kde je možné volit přímo z vozu, se otevírají od 7 do 15 hodin v každém okresním městě. V Chomutově a v Ústí nad Labem takto poslouží část parkoviště u zimního stadionu, v Teplicích u fotbalového stadionu Na Stínadlech, v Litoměřicích se otevřou prostory Výstaviště Zahrada Čech, v Mostě zase mohou voliči využít parkoviště v ulici Hořanská cesta.

V Děčíně je k dispozici parkoviště u městské knihovny v ulici Labská a v Lounech lze hlasovat u výstaviště v ulici Masarykovy sady.

„Na místě budou připravena dvě stanoviště pro voliče, kteří budou do areálu přijíždět. Uložení a sčítání hlasovacích lístků má na starosti krajský úřad,“ sdělil Michal Ovšonka z lounského městského úřadu.

V těchto dvou městech se stanoviště na stejném místě a ve stejnou dobu otevřou i při případném druhém kole voleb, tedy ve středu 7. října.

Voliči v karanténě, kteří nebudou moci stanoviště drive-in využít, mají možnost odvolit i z domova, kde je navštíví speciální volební komise v pátek v době od 7 do 22 hodin a v sobotu od 7 do 14 hodin.

V tomto případě je však nutné telefonicky kontaktovat krajský úřad, a to nejpozději do 1., resp. 8. října do 20 hodin.

V Ústeckém kraji by možnost hlasovat z vozu nebo pomocí speciální komise mohlo podle odhadu hygieniků využít až 1­200 voličů, kteří jsou momentálně v karanténě.

Jak budou volit lidé v karanténě a izolaci představilo v simulovaném stanovišti drive-in ministerstvo vnitra: