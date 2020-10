Mým úkolem bylo zamezit vstupu populistů do Senátu, říká poražený Drápal

„Myslím si, že rozhodlo, že Rakovník chtěl svého senátora asi víc. Pan Trešl vyhrál na Rakovnicku výrazněji a posbíral hlasy voličů, které před tím voliči dali jiným kandidátům. Nyní se rozhodli, že budou volit pana Trešla. Podle mne je trošku nešťastné rozdělení tohoto volebního obvodu. Jsou to dva kraje, které nemají nic společného, takže voliči měli celou dobu jednoho kandidáta. Na něj se upnuli. Na Rakovnicku volilo více lidí, tak jednoduché to je. Jen se čekalo, který okres bude silnější,“ říká šestapadesátiletý Vladimír Drápal.

Je to pro vás velké zklamání?

Vůbec ne. Mým primárním úkolem bylo zamezit vstupu populistů do Senátu. A v druhém kole s panem Trešlem bylo jasné, že ten primární úkol je splněný.

V kampani před volbami jste měl na plakátech logo srdíčka, které používal prezident Václav Havel. Doufal jste, že jeho odkaz ve společnosti je tak silný, že vám pomůže, nebo se nyní ukázalo, že už tak výrazný není?

Důležité je, co tyto symboly říkají pro mne. Pro mne je tento odkaz tak silný, že vůbec neřeším, co znamená pro ostatní lidi. Tento symbol je opravdu důstojný a pro můj život zásadní. A to, že se společnost vůči němu vyhraňuje, zdá se mi, že se vyhraňuje obecně proti pozitivním věcem.

Byl jste výrazný ředitel lounského divadla, nyní jste kurátorem a produkčním lounské galerie. Bude to platit i nadále?

Určitě. Nemám v úmyslu cokoli měnit na svém životě. Tato „nevýhra“ pro mne skutečně není něčím, čím bych se zabýval dlouhodobě a nesl to smutně a útrpně. Naopak, život jde dál a alespoň jsem to zkusil a vím, jak to dopadlo.

Sice jste nebyl zvolen, ale politika a stav společnosti vás celý život zajímá. Prezident Miloš Zeman Senát neustále pomlouvá, máte pro něj nějaký vzkaz?

Podle mne je Senát důležitý a ukazuje se to tím dál čím víc. A to, že pan prezident s něčím nesouhlasí, pro mne nic neznamená. Jeho názory nerespektuji, můj prezident to rozhodně není.