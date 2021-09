Připravíme Česko na Evropu bez Unie, říká krajská lídryně Trikolory Hyťhová

Poměrně dost kritizujete sociální práci i práci s takzvanými nepřizpůsobivými. Čemu jste se jako poslankyně hlavně věnovala a co se vám podařilo za uplynulé volební období prosadit?

Moje primární téma, kterému se věnuji, je školství. Za děti jsem po celé čtyři roky bojovala neustále. Podala jsem do Sněmovny návrh na zrušení plošné inkluze na školách. Tento návrh do dnešního dne bohužel stále leží v prvním čtení, jelikož není vůle ze strany vlády a dalších poslanců ho projednávat. Inkluzi ve školách kritizuji od samého počátku jejího zavedení. V době covidové jsem prosazovala návrat žáků do škol, je naprosto nehorázné, že děti byly takovou dobu doma. Nesouhlasím s tím, aby děti seděly ve školách v rouškách a aby se musely povinně testovat. Chci pro děti normální dětství a výuku ve školách a za to stojí bojovat.

Do Sněmovny jste před čtyřmi lety vstoupila pod hlavičkou SPD, před rokem jste přestoupila do hnutí Trikolora. Proč? Po vašem odchodu se totiž objevily nejrůznější zprávy na internetových fórech, že jste odešla po bližším vztahu a po rozchodu s Tomiem Okamurou.

Odešla jsem z důvodů, které jsem uvedla již několikrát. Mám odlišné představy o demokracii ve straně a jejím fungování. Také směřování hnutí SPD do levicového spektra skutečně není mým šálkem kávy. Přirovnala bych to k partnerskému vztahu, když si v něm přestanete rozumět, je jednou z možností odejít. To přesně jsem udělala před rokem já a toto uskupení jsem opustila. Nyní jsem spokojená a věřím, že hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci ve volbách uspěje.

S jakým programem jdete do voleb? Sněmovna není jen o regionech, ale vítězové rozhodují o směřování celého státu. Na co důležitého se chcete zaměřit?

Naše hlavní heslo je „Máte právo žít“ a „Vrátíme vám normální svět“. Covidová doba tuhle republiku a celý svět naprosto změnila. My chceme, aby děti byly ve školách – bez podmínek. Nechceme lidem zvyšovat daně, chceme je nechat pracovat a chceme jim dát svobodu. Nechceme přijmout euro, naopak budeme prosazovat, aby byla zachována česká koruna, a aby české právo bylo postaveno nad právo evropské. Chceme suverénní, silné a prosperující Česko. Jedním z dalších hlavních bodů je antibyrokratická revoluce, myslím, že občané už mají plné zuby nekonečného papírování a celé byrokracie, která lidi pouze zdržuje od svého skutečného zaměstnání. Učitel má učit a živnostník se starat o svoji živnost, ne se utápět v nekonečném množství lejster. My lidem nebudeme zavírat jejich podniky. Za prvé si nemůžeme dovolit fatální krach naší ekonomiky, ke kterému vláda svými lockdowny přispěla. A za druhé chceme lidi nechat svobodně pracovat a žít.

Na jaké voliče bude ve své předvolební kampani Trikolora cílit? Čím byste chtěli přesvědčit zatím nerozhodnuté voliče?

Chceme lidem ukázat, že tyhle volby jsou zásadní a že jejich hlas může skutečně mnohé ovlivnit. Jelikož jsme v tuto chvíli jediná skutečně pravicová konzervativní strana na politické scéně, určitě jsme alternativou pro zklamané voliče ODS a zkrátka pro všechny, již chtějí normální svět a jsou hrdými vlastenci jako my.

Tereza Hyťhová (*1995) Má vystudovanou vysokou školu pedagogickou – učitelství pro první stupeň ZŠ – speciální pedagogika.

Ve Sněmovně se proto v uplynulém volebním období zaměřovala primárně na školství a děti.

Do loňského roku působila i jako zastupitelka Ústeckého kraje.

Má ráda cestování, posezení s přáteli, dobré víno.

Doma chová dva králíky.

Patříte ke kritikům Evropské unie. Jste stále zastánkyní našeho vystoupení z této instituce? Jak by podle vás měl vypadat náš vztah s EU?

Budeme prosazovat ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU. Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie. Na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historické funkčnosti a zanikne. Budeme jednat o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy. Navážeme také úzkou ekonomickou a politickou spolupráci s visegrádskou čtyřkou, Rakouskem, Itálií, Slovinskem, Srbskem a Chorvatskem. Pokud tyto kroky nepovedou k nápravě, budeme prosazovat referendum o vystoupení ČR z EU. Chceme suverénní a silnou zemi.

Častým evergreenem před volbami jsou sociálně vyloučené lokality. Ústecký kraj spolu s Karlovarským a Moravskoslezským patří v tomto směru k otloukánkům. Mnoho politiků z našeho regionu tvrdí, že však stále chybí centrální vůle tyto problémy řešit a nejen poslanci ze zbylých jedenácti krajů jsou rádi, že jich se to vlastně netýká. Máte nějaký plán, jak tento stav zlepšit a regionům i městům opravdu pomoci?

Ano. Postavit do vlády odvážné lidi, kteří se nebojí říci dost, to bohužel momentálně chybí. Je třeba rázná změna zákonů, aby nebylo možné zneužívat sociální dávky. Sociální dávky mají sloužit lidem v nouzi a v náročných životních situacích, ne lidem, kteří nechtějí pracovat.

Regionům postiženým těžbou a těžkým průmyslem, kam patří i náš kraj, mají vedle běžných dotací pomáhat i speciální programy, jako je Restart nebo tzv. ekomiliardy. Jak jsou tyto programy úspěšné a mají smysl? Dosáhnou na ně vedle velkých měst a institucí se specializovanými odděleními na zpracování žádostí o dotace i malé obce či organizace? Míří peníze opravdu tam, kam by měly?

Hodně záleží na starostech jednotlivých obcí. Například v Mostě byla dotace velmi dobře využita a okolí města se opravdu zásadně změnilo, bohužel ale také mnohé dotace skončily v nenávratnu, viz program ROP Severozápad. Kde padla mimo jiné obvinění i žaloby a bylo několik lidí odsouzeno. Takže je to opravdu o lidech, ne o dotačních programech.

S jakým volebním výsledkem byste byla osobně spokojená? S kým si dokážete představit, pokud ve volbách uspějete, vytvořit koalici, nebo ho tolerovat?

Pokud se naše hnutí zapíše na politickou mapu Česka – bude to pro nás obrovský úspěch. Na vytváření koalic je momentálně brzy, ale s kým si opravdu nedovedu představit spolupráci, jsou Piráti.

Jak moc může výsledek vašeho uskupení ovlivnit odchod Václava Klause mladšího, někdejšího lídra Trikolory, z politiky?

Máme nyní velmi silnou a odvážnou předsedkyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou a spoustu dalších silných osobností a kandidátů, tudíž si nemyslím, že by o silné osobnosti byla v naší volební formaci nouze.