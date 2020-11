V ústeckém domově pro seniory začala vypomáhat armáda

Vojáci, kteří se zapojili do práce hned po svém příjezdu, uleví hlavně přetíženému personálu. Na koronavirus je totiž pozitivních 40 z celkových 60 zaměstnanců.



Drtivá většina nemocných seniorů v zařízení zatím onemocnění zvládá dobře. Jeden senior však už na onemocnění zemřel. Pět je ve vážném stavu. Ti nejvíce nemocní pak dostávají infuze.



„Dokud nepotřebují ventilátor, seniory do přetížených nemocnic neposíláme. Každý den k nám chodí lékařka sledovat jejich stav. Většina z nich to zvládá dobře, s paralenem stejně jako chřipku,“ přiblížila situaci ředitelka domova Věra Vonková.



To platí i pro paní Věru, které je 84 let. „Nemám žádnou teplotu, jen rýmu, občas zakašlu a někdy jsem unavená. To je všechno. Jsem po třech mrtvičkách ale kvůli cévám a osteoporóze jsem každé ráno cvičila a chodila ven. Tím to je. Doma jsme museli pomáhat a pracovat na poli i o prázdninách. Proto to zvládám,“ zmínila bývalá zdravotní sestra.