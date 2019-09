Čeští vojáci učili kolegy z Texaské národní gardy stavět pontonový most

„Do cvičení Labe 2019 s mezinárodní účastí se zapojilo dvanáct vojáků Texaské národní gardy a dvacet vojáků aktivních záloh. Ti všichni sem v pondělí přijeli naprosto nevycvičeni a nikdo z nich neměl zkušenost s pontonovou soupravou,“ řekl portálu iDNES.cz velitel cvičení kapitán Zbyněk Frai.

Cílem cvičení je prověřit, že pontonová rota je schopna během dvou dnů vycvičit třicet nových vojáků a postavit spolu s nimi pontonový most.

„Bylo by to tak i v reálných podmínkách nasazení, protože by nám vždy posílali nové lidi a pontonová rota musí být schopna je rychle vycvičit,“ doplnil Frai s tím, že do akce se zapojilo celkem 97 vojáků.

Pontonový most se staví v několika etapách. „Napřed se na sedmi náplavkách do vody shodí pontonové díly. To probíhá ve třech vlnách,“ vysvětluje velitel.

„Ve vodě se pontony uzamknou a spojí dohromady, pak se z nich vytvoří přívozové přepraviště. To znamená, že na ně můžeme naložit vojenskou techniku a převézt ji na druhý břeh,“ doplňuje velitel.

Nakonec se všechny tři takzvaná soulodí spojí do jednoho mostu o celkové délce 145 metrů, po kterém pak může vojenská technika přejíždět z jedné strany na druhou.

„Do stavby mostu je začleněno také šest těžkých tlačných člunů a dva záchranné vyprošťovací,“ popisuje Frai s tím, že každý ponton váží zhruba sedm a půl tuny.

Cvičení Labe 2019 trvá tři týdny. „První byl přípravný, na druhý týden je v plánu secvičování a stavba mostu a ve třetím týdnu čeká vojáky údržba techniky,“ říká Frai.

Vodní cvičiště v Litoměřicích má řadu výhod. „Potřebujeme širokou řeku s proudem, a proto jsou podmínky na tomto cvičišti pro nás ideální. V Litoměřicích trávíme třetinu roku,“ uzavírá velitel.