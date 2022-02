Novou přehradu naplní voda ze vzdálené řeky, Povodí čeká jednání o potrubí

Podnik Povodí Ohře, který projekt chystá, navrhl koridor, kudy chce potrubí vést. Začínat bude v místě pod Nechranickou přehradou.

„Při návrhu koridoru jsme se vyhnuli chráněným územím a snažili jsme se minimalizovat vliv na území, kudy povede. Potrubí nelze vést pod silniční komunikací, ale v polních cestách ano, což jsme maximálně využili,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že potrubí bude uloženo do hloubky přes dva metry.

„Spolupracovali jsme s dotčenými obcemi, abychom se dopředu vyhnuli případným problematickým pozemkům,“ upozornil Svejkovský.

Délka koridoru je přes třicet kilometrů, jeho šířka je od 200 do 900 metrů. V rámci něj budou vodohospodáři jednat s majiteli pozemků o přesném umístění potrubí. „Odchylky v rámci koridoru jsou možné, trasa není definitivní a bude se o ní jednat,“ ujistil Svejkovský s tím, že majitele pozemků má motivovat finanční kompenzace, která je 85 korun za metr čtvereční.

Podle povodí bude v Ohři dostatečná kapacita vody nejen pro zásobování přehrady a odebírat vodu z přivaděče by mohly i obce. Zájem o to projevila zatím jediná, a to Čeradice.

„Když už přivaděč povede naším územím, chtěli bychom toho využít, je tu nedostatek srážkové vody. Voda ve studních v posledních letech ubývá. Pokud se půjde na přivaděč napojit, byl by to přínos pro občany,“ řekla starostka Vladimíra Chybová (Za lepší Čeradice).

Aby vodohospodáři mohli pokračovat v přípravách výstavby nádrže Kryry a přivaděče, je nutné nejdříve ještě změnit tzv. zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. Připomínky bylo možné zasílat do úterní půlnoci. Krajský úřad se teď s nimi seznamuje a bude je vyhodnocovat, což nějakou dobu potrvá. Změnu by pak mohli krajští zastupitelé projednat v závěru roku.

Podle nynějšího harmonogramu by se přehrada, která má pomoci vyřešit dlouhodobé problémy se suchem v této oblasti Ústeckého kraje a také sousedního Rakovnicka, měla začít stavět v roce 2034 a hotová má být v roce 2041. Pojmout má přes osm milionů kubíků vody. Sypaná hráz má mít délku 360 metrů.

V oblasti se počítá také s menší nádrží u obce Mukoděly na říčce Blšanka a nádržemi Senomaty a Šanov, které budou dotovat průtok v Rakovnickém potoce.