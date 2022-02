Vodíkové vlaky? Klíčová je ekonomika, říká šéf železničních výzkumníků

Jako první projde analýzou trať z Ústí nad Labem do České Lípy. Kdy odhadujete, že by mohla být hotová? Pokud se podíváme dál, kdy odhadujete, že by na této trati mohly vodíkové vlaky jezdit?

Projekt bude prezentovat výstupy na jaře roku 2024, nicméně cílem je identifikovat preferované oblasti s příznivými technologickými a ekonomickými dopady pro nasazení vodíkových vlaků, které v budoucnu mohou nahradit dieselové soupravy. Vše ostatní je v počátku a především je nutné odlišit infrastrukturu a vlastní vozidla. Ta existují a klíčová otázka je ekonomická návratnost provozu těchto vozidel, která by se měla pohybovat na hraně poloviny jejich životního cyklu.

První vodíkové vlaky v Česku Na zmíněné 113 kilometrů dlouhé trati mezi Ústím a Českou Lípou bude norská společnost SINTEF dělat pilotní technicko-ekonomickou analýzu, která porovná jednotlivé pohony vlaků, tedy nafty, baterie, vodíku a hybridního pohonu. V zahraničí už vodíkové vlaky jezdí, v Česku zatím bylo vybráno 16 tratí, kde by mohla být vodíková doprava ekonomicky a ekologicky efektivnějším řešením proti jiným technologiím. Vedle uvedené pilotní trasy se jedná také o další severočeské tratě – 162 kilometrů dlouhou trať Kolín – Nymburk – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor – Rumburk – Šluknov a 157 kilometrů dlouhou trať Plzeň – Žatec – Chomutov a Most. Za výběr tratí byl v rámci projektu Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích odpovědný hlavně Výzkumný ústav železniční (VUZ). „Obecně se jedná z větší části o neelektrifikované tratě, kde je poměrně vysoký potenciál obslužnosti. Tyto tratě mají největší předpoklady, že pro zpracování studie budeme pracovat s relevantní, nikoli jen teoretickou variantou dat pro posouzení. Předmětná trať je tedy pouze jednou ze souboru,“ řekl k výběru tratí generální ředitel VUZ Martin Bělčík.

Nicméně nasadit vodíkový vlak a nemít vyřešenou infrastrukturu je docela odvážný projekt. Proto je nezbytné posoudit možnosti jednotlivých tratí a následně propojit případné úpravy s ostatními módy dopravy. Logicky by mělo být cílem budovat společnou infrastrukturu na všech styčných bodech, kde to dává smysl. Dnes, pokud by se kdokoli rozhodl pro nasazení vodíkových vozidel do provozu, tak je principiálně schopen vyřešit i doplnění prostřednictvím mobilních prostředků, nicméně to bude jednoznačně výrazně dražší, než je stávají dieselový provoz. Tedy co vše by se mělo na tratích upravit, na kterých tratích a v jakém rozsahu, je klíčový předpoklad pro to, jak bude implementován vodík jako alternativní zdroj ve všech dopravních módech, nikoliv jenom na železnici. Tedy pokud se najde dopravce, který je připraven ekonomicky „ustát“ provoz a nalezne vhodný zdroj pro výrobu vodíku, tak vodíkový vlak může jezdit v Česku již dnes.

Situace v Evropě se turbulentně mění, rostou ceny elektřiny, ceny emisních povolenek a je tu evropská Zelená dohoda (Green Deal), která se snaží novými technologiemi řešit celou řadu problémů. Toto je jedna z nich. Kolik by tento celý projekt podle vašich odhadů mohl stát a o kolik levnější by mohl být provoz na pilotně vybrané trati proti dnešku?

Ceny provozu vodíkových jednotek pro osobní dopravu jsou dnes díky tomu, že je po Evropě provozováno několik jednotek, poměrně známy a cenová hladina není dramaticky vyšší než například nové dieselové vozidlo. Nicméně za poslední rok a půl se zcela dramaticky změnila celá řada skutečností, která ovlivní udržitelnost tohoto alternativního zdroje – narostly ceny energií. Kromě plánu Green Deal je zde i projekt Fit for 55 (cíl EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent – pozn. red.), dále je zde velký důraz investorů na implementaci ESG, tedy ohleduplné a udržitelné podnikání. Dále signalizované zatížení dopravy emisními povolenkami atd. V podstatě toto vše akceleruje potenciál vodíkových technologií nejen v dopravě jako komplementární technologie vůči elektrické trakci. Co zcela jednoznačně hovoří pro vodík, je prosté srovnání nákladů na elektrifikaci stejné tratě oproti vybudování vodíkových čerpacích stanic. Ale nejhorší by bylo vytrhovat jakékoli dílčí argumenty a neposuzovat celek.

Zmínil jste čerpací vodíkové stanice, které budou nutné pro provoz vodíkových vlaků. Byla pro pilotní projekt vybrána trať z Ústí proto, že čistý vodík je po výrobě k dispozici v ústecké Spolchemii, díky němuž odstartuje projekt ústeckých vodíkových autobusů?

Nikoliv, jedná se o dvě nezávislé aktivity potkávající se v prostoru a v čase – podobných projektových záměrů je po ČR více a jsou zpravidla podporovány na úrovni krajské samosprávy. Nicméně právě to je, proč je na vodík v dopravě nutné dívat se jako na celek a ne odděleně podle dopravních módů nebo teritoria. Zcela určitě však vhodný vodíkový zdroj pro zahájení provozu hraje zásadní roli. V případě, že by se jednalo o vodík, který je odpadním produktem při jiné výrobě, což asi bude případ Spolchemie, pak cena takového vodíku je vysoce konkurence schopná.

Celý mezinárodní projekt již získal podporu Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA a mezinárodních Fondů EHP (Evropské hospodářské pomoci) v celkové výši téměř 550 tisíc eur. Kromě Ústavu jaderného výzkumu v Řeži je do projektu zapojena Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), VŠCHT Praha a váš výzkumný ústav. Zahraničního účastníka reprezentuje norský výzkumný institut SINTEF a nadnárodní konsorcium Iceland. Tušíte, na kolika tratích by v Česku mohly jezdit vlaky na vodík nebo na hybridní pohon?

Co se bude muset řešit, je související infrastruktura „vodíkového“ provozu, a to nejen plničky, ale i prostory pro údržbu a opravy. Bezpečnostní parametry takových hal jsou výrazně přísnější. Nepochybně se bude na provoz muset připravit systém IZS, aby byl vybaven nezbytnou technikou pro případ nezbytného zásahu, a to nejenom vůči železniční dopravě, ale i silniční. Tedy pokud se vrátím k meritu otázky – v podstatě každá trať vyhovuje vodíkovému provozu – ne však na každé trati to bude ekonomicky udržitelný provoz. Pokud je vodík komplementární alternativa elektřiny, pak je zcela logické, že priorita bude soustředěna na elektrifikované tratě. Ale třeba se dožijeme v budoucnu i vysokorychlostní jednotky na vodík.

Vodíkové vlaky už jezdí v Dolním Sasku, Rakousku, Itálie nakupuje vodíkové vlaky. V Česku zatím nejsou. Bude je Česko muset kupovat v zahraničí, nebo vzniká i nějaký domácí projekt na jejich výrobu?

To je spíše otázka na výrobce a dopravce. Nasazení technologických novinek beze zbytku souvisí s místem výrobce – každý výrobce logicky míří na domácí trh. Zda má aktuálně některý z dopravců v plánu tato vozidla provozovat, nebo zda český výrobce pracuje na prototypovém vodíkovém pohonu, mi není známo. Zcela určitě se o možnosti nasazení vodíkových vlaků zajímá hned několik krajů. Tak jako tak by se asi jednalo o nákup vozidel. Nezapomínejme však, že pokud by se dnes kterýkoliv dopravce pro nasazení takových vozidel rozhodl, tak se bavíme o řádu nejméně tří let. A to je hodně optimistický výhled – vždyť i na osobní auto dnes čekáte skoro rok. Na druhou stranu, pokud bych chtěl směřovat k naplnění ekologických cílů do roku 2030, pak je za pět minut dvanáct.

Začíná příprava rychlotratí, je možné, že by rychlovlaky mohly jezdit na vodík nebo nějaký jiný ekologický pohon, když elektřina rychle zdražuje?

A proč ne? Ale nohama na zem – pokud budeme umět vyrobit elektřinu z obnovitelných zdrojů, pak není důvod elektrické vlaky měnit.