Udržela vraha Vocáska za mřížemi. Znalci musí mnohé vysvětlit, říká žalobkyně

Nebýt vaší stížnosti proti loňskému rozhodnutí mosteckého soudu, Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek, by již byl na svobodě. Co byl pro vás tehdy hlavní varovný signál, že si jeho propuštění nedokážete představit?
Stanovisko věznice v době prvního rozhodování o žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění bylo sice v závěru doporučující, nicméně po jeho důkladném prostudování bylo zřejmé, že nevyznělo ve všech ohledech pozitivně.
Neřekla bych, že došlo k posunu v osobnosti odsouzeného. Jeho projev může souviset spíše s frustrací.