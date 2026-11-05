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Pokračuje jednání o propuštění vraha Vocáska, očekává se rozhodnutí

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  6:00aktualizováno  6:07
Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního soudu v Mostě (17. září 2025) | foto: ČTK

Projednávání žádosti o podmíněně propuštění vraha Zdeňka Vocáska (dnes...
Projednávání žádosti o podmíněně propuštění vraha Zdeňka Vocáska (dnes...
Vrah Zdeněk Vocásek: takto se změnil během třicet let za mřížemi
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Okresní soud v Mostě bude dnes od 9 hodin pokračovat v jednání o návrhu na podmínečné propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Vocáska (nyní Navrátila). Loni v září mostecký soud návrhu vyhověl. V prosinci ale krajský soud rozhodnutí okresního soudu v neveřejném zasedání zrušil. Dvojnásobný vrah je za mřížemi téměř 40 let.

Zdeněk Vocásek byl v roce 1987 jako šestadvacetiletý odsouzený k trestu smrti. Po zamítnutí milosti prezidentem Gustávem Husákem nařídil Městský soud v Praze 27. prosince 1989 trest vykonat.

Vrah Vocásek zatím zůstane ve vězení. U soudu nezaznělo nic v jeho prospěch

Dva dny poté se stal prezidentem Václav Havel a výkon trestu smrti pozastavil. Později byl trest smrti v Československu zrušen.

O podmínečné propuštění žádal Vocásek v minulosti opakovaně.

V září 2025 Okresní soud v Mostě návrhu vyhověl a zkušební dobu stanovil na sedm let. Jenže státní zástupkyně se proti verdiktu odvolala a o propuštění se tedy jedná znovu. Soud dnes provede listinné důkazy a soudce předběžně počítá s vynesením rozhodnutí.

Nyní čtyřiašedesátiletý Vocásek spáchal v 80. letech dvě vraždy a dalšího člověka napadl tak brutálně, že to soud vyhodnotil jako vražedný pokus.

KRIMI

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