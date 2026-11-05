Zdeněk Vocásek byl v roce 1987 jako šestadvacetiletý odsouzený k trestu smrti. Po zamítnutí milosti prezidentem Gustávem Husákem nařídil Městský soud v Praze 27. prosince 1989 trest vykonat.
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Vrah Vocásek zatím zůstane ve vězení. U soudu nezaznělo nic v jeho prospěch
Dva dny poté se stal prezidentem Václav Havel a výkon trestu smrti pozastavil. Později byl trest smrti v Československu zrušen.
O podmínečné propuštění žádal Vocásek v minulosti opakovaně.
V září 2025 Okresní soud v Mostě návrhu vyhověl a zkušební dobu stanovil na sedm let. Jenže státní zástupkyně se proti verdiktu odvolala a o propuštění se tedy jedná znovu. Soud dnes provede listinné důkazy a soudce předběžně počítá s vynesením rozhodnutí.
Nyní čtyřiašedesátiletý Vocásek spáchal v 80. letech dvě vraždy a dalšího člověka napadl tak brutálně, že to soud vyhodnotil jako vražedný pokus.