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Svoboda po 40 letech? K žádosti o propuštění vraha Vocáska zazní nové posudky

Miroslava Strnadová
  7:00
Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního soudu v Mostě (17. září 2025) | foto: ČTK

Vrah Zdeněk Vocásek: takto se změnil během třicet let za mřížemi
Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...
Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...
Jednání Okresního soudu v Mostě o propuštění dvojnásobného vraha Zdeňka Vocáska...
7 fotografií
Okresní soud v Mostě dnes patrně opět rozhodne o žádosti o podmínečné propuštění doživotně odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (dnes Navrátila). Jeho loňské žádosti vyhověl, což odmítla žalobkyně, která následně uspěla se stížností u krajského soudu. Spis se tak vrátil do Mostu k novému projednání. A zatímco před rokem zněla na Vocáska spíše chvála, při opětovném jednání nikoli. Soud proto nechal doplnit znalecké posudky, jejichž závěry by dnes měly zaznít.

Vocásek je za mřížemi už téměř čtyřicet let. O propuštění v minulosti žádal opakovaně. Nejblíže ke svobodě měl právě loni v září, kdy Okresní soud v Mostě jeho žádosti vyhověl a stanovil sedmiletou zkušební dobu.

Krajský soud ale toto rozhodnutí v prosinci v neveřejném zasedání po stížnosti státní zástupkyně zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Udržela vraha Vocáska za mřížemi. Znalci musí mnohé vysvětlit, říká žalobkyně

Podle státní zástupkyně nebyly splněny dvě ze tří podmínek. V závěrečné řeči u mosteckého soudu uvedla, že nelze odhlédnout od toho, s jakou brutalitou vraždil. „Podle mého nebyly splněny dvě ze tří zákonných podmínek, a to prokázání polepšení a prognóza vedení řádného života,“ uvedla v závěrečné řeči Dagmar Bušovská.

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Letos v dubnu se případ vrátil zpět před mostecký soud. Ten si nechal předložit novou zprávu z věznice Bělušice, kde si Vocásek trest odpykává. Ze zprávy vyplynulo, že u odsouzeného nelze vyloučit riziko opakování trestné činnosti.

Vězeňská psycholožka před soudem uvedla, že si muž odmítá připustit vlastní selhání a nad svými oběťmi neprojevuje lítost. Předmětem jednání byl i konflikt během terapie, při němž odsouzený na psycholožku křičel.

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního soudu v Mostě (17. září 2025)
Vrah Zdeněk Vocásek: takto se změnil během třicet let za mřížemi
Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v Mostě. Opět se ho zúčastnil na dálku, tedy ze speciální místnosti ve věznici Bělušice, kde si nyní doživotní trest odpykává. Na snímku vlevo sedí Vocáskův obhájce Michal Pokorný a vedle něj pak Václav Mitáš ze spolku Oikia, který se za Vocáska zaručil. (9. dubna 2026)
Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v Mostě. Opět se ho zúčastnil na dálku, tedy ze speciální místnosti ve věznici Bělušice, kde si nyní doživotní trest odpykává. (9. dubna 2026)
7 fotografií

Soud proto rozhodnutí odročil a zadal doplnění dřívějších znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie.

Zdeněk Vocásek spáchal v 80. letech dvě vraždy a dalšího člověka napadl tak brutálně, že to soud vyhodnotil jako vražedný pokus. Dostal za to nejprve trest smrti, ale než ho stihl vykonat, změnil se režim, poprava byla zrušena a posléze změněna na doživotí. Ve vězení je Vocásek od roku 1987, což z něj dělá nejdéle vězněného Čecha.

Doživotně odsouzený vrah Vocásek u soudu

19. září 2025

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