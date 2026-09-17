Vocásek je za mřížemi už téměř čtyřicet let. O propuštění v minulosti žádal opakovaně. Nejblíže ke svobodě měl právě loni v září, kdy Okresní soud v Mostě jeho žádosti vyhověl a stanovil sedmiletou zkušební dobu.
Krajský soud ale toto rozhodnutí v prosinci v neveřejném zasedání po stížnosti státní zástupkyně zrušil a věc vrátil k novému projednání.
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Podle státní zástupkyně nebyly splněny dvě ze tří podmínek. V závěrečné řeči u mosteckého soudu uvedla, že nelze odhlédnout od toho, s jakou brutalitou vraždil. „Podle mého nebyly splněny dvě ze tří zákonných podmínek, a to prokázání polepšení a prognóza vedení řádného života,“ uvedla v závěrečné řeči Dagmar Bušovská.
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Letos v dubnu se případ vrátil zpět před mostecký soud. Ten si nechal předložit novou zprávu z věznice Bělušice, kde si Vocásek trest odpykává. Ze zprávy vyplynulo, že u odsouzeného nelze vyloučit riziko opakování trestné činnosti.
Vězeňská psycholožka před soudem uvedla, že si muž odmítá připustit vlastní selhání a nad svými oběťmi neprojevuje lítost. Předmětem jednání byl i konflikt během terapie, při němž odsouzený na psycholožku křičel.
Soud proto rozhodnutí odročil a zadal doplnění dřívějších znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie.
Zdeněk Vocásek spáchal v 80. letech dvě vraždy a dalšího člověka napadl tak brutálně, že to soud vyhodnotil jako vražedný pokus. Dostal za to nejprve trest smrti, ale než ho stihl vykonat, změnil se režim, poprava byla zrušena a posléze změněna na doživotí. Ve vězení je Vocásek od roku 1987, což z něj dělá nejdéle vězněného Čecha.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek u soudu
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19. září 2025