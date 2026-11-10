Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá

„Stejně jako v předchozích letech se podařilo potvrdit jak teritoria, ve kterých se vlci úspěšně rozmnožili, tak i ta, kde k reprodukci letos pravděpodobně nedošlo, přestože v nich byl zaznamenán stabilní pár,“ řekl koordinátor Hnutí Duha Šelmy Michal Feller.
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„Dlouhodobý monitoring zároveň ukazuje, že ani opakovaná úspěšná reprodukce nevede k dramatickému nárůstu počtu vlků v teritoriu smečky. Většina vlčat totiž nepřežije první rok života – příčinou mohou být choroby, zranění či srážka s autem. A jedinci, kteří se dožijí dospělosti, rodičovské teritorium zpravidla opouštějí,“ poznamenal Feller.
Hnutí provádí monitoring v Krušných a Lužických horách. V Krušnohoří se potvrdilo narození malých vlků ve třech lokalitách – dvě jsou na východě pohoří a jedna ve střední části. Právě zde se loni usadil mladý pár, který nyní vyvedl mladé vůbec poprvé. V dalších sledovaných lokalitách v Krušnohoří se zatím narození nových vlčat prokázat nepodařilo.
V Lužických horách, které leží na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje, zachytily fotopasti vlčata ve dvou lokalitách ve sledovaném území. V jednom případě je matkou pravděpodobně handicapovaná vlčice se zraněnou zadní končetinou.
Kolik přesně vlčat je nyní ve sledovaných oblastech, hnutí záměrně neuvedlo. Feller vysvětlil, že se číslo může měnit kvůli zmíněné vysoké úmrtnosti v prvních měsících života. Ta bývá okolo 60 procent. Doplnil však, že běžně se páru narodí tři až sedm mláďat.
Kromě Krušných a Lužických hor mají v severních Čechách vlci teritoria také v Českém Švýcarsku. To nepatří mezi oblasti monitoringu Hnutí Duha Šelmy, vlčata se nicméně narodila i zde. Potvrdil to mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.
„Letos bylo na území Národního parku České Švýcarsko čtyři nebo pět vlčat,“ uvedl s tím, že mláďata přibyla i „u sousedů“, tedy v Národním parku Saské Švýcarsko. Zde šlo o čtyři mláďata.
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9. července 2018