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Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá

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  7:04
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Vlčata zachycená fotopastí v Krušných horách

Vlčata zachycená fotopastí v Krušných horách | foto: archiv Hnutí Duha

Mládě vlka zachycené fotopastí v Krušných horách
Vlčata v Lužických horách
Vlk v Krušných horách
Vlk v Lužických horách
13 fotografií
Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky monitoringu Hnutí Duha Šelmy a Správy národního parku České Švýcarsko. Jen část mláďat se však dožije dospělosti.

„Stejně jako v předchozích letech se podařilo potvrdit jak teritoria, ve kterých se vlci úspěšně rozmnožili, tak i ta, kde k reprodukci letos pravděpodobně nedošlo, přestože v nich byl zaznamenán stabilní pár,“ řekl koordinátor Hnutí Duha Šelmy Michal Feller.

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„Dlouhodobý monitoring zároveň ukazuje, že ani opakovaná úspěšná reprodukce nevede k dramatickému nárůstu počtu vlků v teritoriu smečky. Většina vlčat totiž nepřežije první rok života – příčinou mohou být choroby, zranění či srážka s autem. A jedinci, kteří se dožijí dospělosti, rodičovské teritorium zpravidla opouštějí,“ poznamenal Feller.

Hnutí provádí monitoring v Krušných a Lužických horách. V Krušnohoří se potvrdilo narození malých vlků ve třech lokalitách – dvě jsou na východě pohoří a jedna ve střední části. Právě zde se loni usadil mladý pár, který nyní vyvedl mladé vůbec poprvé. V dalších sledovaných lokalitách v Krušnohoří se zatím narození nových vlčat prokázat nepodařilo.

V Lužických horách, které leží na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje, zachytily fotopasti vlčata ve dvou lokalitách ve sledovaném území. V jednom případě je matkou pravděpodobně handicapovaná vlčice se zraněnou zadní končetinou.

Vlčata zachycená fotopastí v Krušných horách
Mládě vlka zachycené fotopastí v Krušných horách
Vlčata v Lužických horách
Vlk v Krušných horách
13 fotografií

Kolik přesně vlčat je nyní ve sledovaných oblastech, hnutí záměrně neuvedlo. Feller vysvětlil, že se číslo může měnit kvůli zmíněné vysoké úmrtnosti v prvních měsících života. Ta bývá okolo 60 procent. Doplnil však, že běžně se páru narodí tři až sedm mláďat.

Kromě Krušných a Lužických hor mají v severních Čechách vlci teritoria také v Českém Švýcarsku. To nepatří mezi oblasti monitoringu Hnutí Duha Šelmy, vlčata se nicméně narodila i zde. Potvrdil to mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

„Letos bylo na území Národního parku České Švýcarsko čtyři nebo pět vlčat,“ uvedl s tím, že mláďata přibyla i „u sousedů“, tedy v Národním parku Saské Švýcarsko. Zde šlo o čtyři mláďata.

9. července 2018
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