Kvůli žháři poničily stoletou rozhlednu plameny, znovu se otevře v květnu

V současné době zde pracuje odborná firma. Ta již vyměnila ohořelé opláštění na dvou stranách rozhledny. „Už taky pracují uvnitř. Opravovali vnitřní omítku, štukovali ji a až to bude, tak mají natřít zábradlí,“ popisuje Václav Hieke, předseda KČT Krásná Lípa. V plánu je prý ještě zasklení oken a také oprava stropu nad proskleným ochozem.

Práce firmy vyjdou asi na 1,7 milionu korun. Starosta Krásné Lípy Jan Kolář (Sdružení 2022) uvádí, že většinu nákladů pokryje pojistka. „Byl to žhářský útok a my jsme to měli proti požáru pojištěné, takže z větší části je to hrazené z pojistky,“ upřesňuje s tím, že zbytek doplatí město.

Do obnovy rozhledny se zapojil i krásnolipský oddíl KČT. Na portálu Donio uspořádal sbírku, jejímž prostřednictvím vybral 590 tisíc korun. Díky částce se pak klub mohl nezávisle na městě pustit do úklidu spáleniště a zvelebení zpustošeného místa. „Peníze sháníme, kde se dá. Měli jsme také nálepky na podporu nebo koncert, kde hudebníci hráli zadarmo a kde se vybralo asi 12 tisíc,“ vypočítává Hieke.

V nejbližší době by chtěl klub dokončit výzdobu interiéru. Před požárem totiž zdobily stěny rozhledny téměř čtyři stovky pohlednic a turisté by byli rádi, kdyby se sem vrátily. „Co se dalo, to jsme zachránili. Zbytek dokoupíme a zase to přijde zpátky,“ nastiňuje Hieke.

S místem pak mají turisté i další plány, na rozhledně chystají automatické otevírání. Měl by zde být turniket, podobně jako třeba na rozhledně Jedlová. „Věřím, že přes hlavní sezonu tam budeme mít studenty nebo naše lidi, ale v období od listopadu do března by to bylo na otevírání. Ale jde o drahou záležitost,“ říká Hieke.

Na rozhlednu by se měli návštěvníci opět podívat 11. května. KČT zde v tento den uspořádá oslavu u příležitosti 135. výročí od otevření objektu. „Bude to akce s fanfárami, kapelami a stánkovým prodejem,“ popisuje Hieke a dodává, že pokud vše půjde podle plánu, měl by zde KČT také pokřtít publikaci o Vlčí hoře. „Bude tam celá historie rozhledny, všechny báje, obrázky…,“ přibližuje.

Nyní se zde však stále pracuje. Během občasných víkendových brigád uklízejí spáleniště dobrovolníci, podle předsedy krásnolipských turistů se sem sjíždějí z celé republiky. Další brigády proběhnou 27. dubna a 4. května. Zájemci se na ně mohou registrovat na webových stránkách projektu Stezky z lásky.

Rozhledna byla pro veřejnost otevřena i loni krátce po požáru, bylo to však jen provizorně na pár dní.