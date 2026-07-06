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Průzkum po sesuvu náspu v Žalhosticích železničáři odkládají, trať monitorují

Pavel Křivohlavý
  7:07
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....

Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích. Provoz se tu zastavil na několik měsíců. (červen 2026) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....
44 fotografií
Dlouhou dobu avizovaný průzkum problémového železničního náspu v Žalhosticích na Litoměřicku, který Správa železnic (SŽ) naplánovala po sesuvu jeho části z června 2024, stále není. Cestující se obávají dalšího poškození trati a s tím souvisejících omezení v hromadné dopravě. Podle železničářů je však násep v pořádku.

„Projekt pro průzkum máme připravený, k samotným průzkumným pracím jsme ale zatím nemuseli přistoupit,“ napsal v odpovědi redakci mluvčí Správy železnic David Kabele.

„V mezičase totiž probíhal – a dál probíhá – pravidelný monitoring, který v daném úseku doteď neodhalil další poruchy stability náspu. Protože násep nevykazuje žádné závady nebo poruchy, není momentálně důvod provoz na trati nijak omezovat. Samozřejmě se standardně provádějí její pravidelné kontroly,“ vysvětlil.

Před dvěma lety pražce visely ve vzduchu

Železniční násep se v Žalhosticích před dvěma lety sesunul následkem vydatných dešťů a bouřek. Kvůli narušené vnitřní pevnosti se tuny štěrku a zeminy zřítily tak, že podemleté pražce zůstaly trčet ve vzduchu. Správa železnic během čtvrt roku stodvacetimetrový úsek zříceného náspu vybagrovala a zcela nově vybudovala.

Rozhodla také o tom, že v další části náspu, která pochází ze stejné doby jako zřícený úsek a vede směrem k Labi, proběhne průzkum. Ten měl zjistit, zda tu také nehrozí sesuv.

Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích. Provoz se tu zastavil na několik měsíců. (červen 2026)
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích. Provoz se tu zastavil na několik měsíců. (červen 2026)
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích. Provoz se tu zastavil na několik měsíců. (červen 2026)
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích. Provoz se tu zastavil na několik měsíců. (červen 2026)
Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích. Provoz se tu zastavil na několik měsíců. (červen 2026)
44 fotografií

SŽ ho však stále odkládá. V srpnu 2024 uvedla, že „právě uzavírá smlouvu na průzkumné práce úseku mezi mostem přes Labe a sanovanou částí“. V lednu 2025 pak napsala, že právě podepsala smlouvu a průzkum by měl být hotov do konce srpna 2025. A nyní tedy SŽ uvádí, že průzkum má připravený, ale nemusela k němu přistoupit, protože provádí pravidelný monitoring.

Cestujícím, kteří tudy jezdí vlakem, toto odkládání na klidu nepřidává. Například pan Ladislav se obává, že pouhý monitoring vůbec nemusí katastrofě na trati zabránit. „Jestli stejně dobře SŽ monitorovala násep před červnem 2024, tak se bojím, kdy se zase zřítí. Nebo SŽ dříve žádný monitoring trati neprováděla?“ zlobí se.

Cestující Bára má pak strach z toho, co by se stalo, kdyby opět došlo k poškození náspu. „Před dvěma lety byla kvůli sesuvu strašně dlouhá výluka, trvala snad celé léto. Kdyby se něco takového opakovalo, bylo by to dost nepříjemné,“ popisuje.

Rekonstrukce zříceného náspu zasáhla do života cestujících skutečně razantně. Provoz se zde zastavil na začátku června a vlaky začaly znovu jezdit až v září. Opětovné zprovoznění poškozené trati vyšlo na téměř 24 milionů korun.

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